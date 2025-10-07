Language
    पटना-नई दिल्ली के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें शुरू, त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी राहत

    By Vidya sagar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:35 AM (IST)

    त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेनें 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेंगी। ट्रेन नई दिल्ली से सोमवार बुधवार और शनिवार को सुबह 0835 बजे प्रस्थान करेगी और रात 2130 बजे पटना पहुंचेगी।

    पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन

    जागरण संवाददाता, पटना। त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर की अधिसूचन के अनुसार, यह विशेष सेवा 11 अक्टूबर से 17 नवंबर तक संचालित होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेनों का संचालन विवरण

    • ट्रेन संख्या 02252 (नई दिल्ली–पटना): यह ट्रेन हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को नई दिल्ली से सुबह 08:35 बजे रवाना होगी और रात 21:30 बजे पटना पहुंचेगी। रास्ते में अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा स्टेशनों पर ठहराव होगा।
    • ट्रेन संख्या 02251 (पटना–नई दिल्ली): यह ट्रेन हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार को पटना से सुबह 10:00 बजे प्रस्थान कर रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी

    यात्रा और सुविधाएं

    यह फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में 16–17 ट्रिप करेंगी। इनमें 16 से 20 कोच वाले वंदे भारत रेक होंगे, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और वातानुकूलित होंगे। यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है।

    त्योहारों के लिए खास पहल

    रेलवे के अनुसार, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान बिहार और दिल्ली के बीच यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए यह सेवा शुरू की जा रही है। यह ट्रेनें बिहार और दिल्ली के बीच आवागमन को और सुगम बनाएंगी, जिससे यात्रियों को त्योहारी सीजन में बड़ी राहत मिलेगी।