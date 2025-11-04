खेल में समस्तीपुर का गौरव, वैभव सूर्यवंशी चयनित हुए इंडिया A टीम में

जागरण संवाददाता, पटना। समस्तीपुर के ताजपुर निवासी युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का इंडिया A टीम में चयन किया गया है। बीसीसीआइ ने मंगलवार को राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए इंडिया ए टीम की घोषणा की, जिसमें 15 सदस्यीय टीम में वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया।

वैभव अब रणजी ट्रॉफी के बाकी बचे मुकाबलों के लिए बिहार टीम के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। टीम के कप्तान के रूप में विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को नियुक्त किया गया है, जबकि नमन धीर को उपकप्तान बनाया गया है।

युवा बल्लेबाज के इस चयन ने समस्तीपुर और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है।

राइजिंग स्टार एशिया कप का आयोजन 14 से 23 नवंबर तक कतर में होगा। भारत को इस टूर्नामेंट में ग्रुप बी में रखा गया है, जिसमें ओमान, यूएई और पाकिस्तान ए टीम शामिल हैं।

इंडिया A टीम का पहला मुकाबला 14 नवंबर को यूएई के खिलाफ होगा।

वैभव सूर्यवंशी का चयन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी शानदार बल्लेबाजी और टीम के लिए लगातार योगदान के दम पर यह मुकाम हासिल किया है।

उनके चयन पर स्थानीय क्रिकेट संघ और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी और आगामी टूर्नामेंट में सफलता की कामना की।

बीसीसीआइ के चयनकर्ताओं ने वैभव की तकनीकी क्षमता और मैचों में प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें टीम में जगह दी। यह भारत के लिए आगामी युवा क्रिकेटरों को पहचान देने का भी एक बड़ा मौका है।

वैभव के चयन से बिहार क्रिकेट का गौरव बढ़ा है और युवा खिलाड़ियों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने की प्रेरणा भी मिलेगी। राइजिंग स्टार एशिया कप में उनकी बल्लेबाजी पर सभी की निगाहें रहेंगी।