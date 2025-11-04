जागरण संवाददाता, पटना। इंडिया ए के लिए चयनित समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी ने रणजी ट्राफी प्लेट ग्रुप मैच में मंगलवार को मेघालय के खिलाफ अपनी पारी से रोमांच का तड़का लगाया, मगर शतक से चूक गए। राजधानी के मोइनुल हक स्टेडियम में 14 वर्षीय खिलाड़ी ने 67 गेंदों में नौ चौके और चार छक्के की मदद से 93 रन की पारी खेली। वर्षा के कारण चार दिनी मैच में केवल दो दिन का खेल हुआ। मैच ड्रा हुआ और दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले। अजय दुहान के 129 और स्वास्तिक के 94 रनों की बदौलत मेघालय ने 141 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर बनाए 408 रन पर पारी घोषित कर दी। बिहार ने 25 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए।

93 रन की पारी वैभव ने खेली, प्रदेश के हिमांशु ने लिए तीन विकेट मोंथा चक्रवात के कारण चार दिवसीय मैच में दो दिन टास ही नहीं हो सका। तीसरे दिन एक घंटे देरी से खेल शुरू हुआ। बिहार ने टास जीतकर मेघालय को बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया।

मेघालय ने पहली पारी में 141 ओवर में 7 विकेट पर 408 रन बनाए। टीम की ओर से अजाय दुहान ने 129 रन और स्वास्तिक ने 94 रन की लंबी पारियां खेलीं। दोनों बल्लेबाजों ने बिहार के गेंदबाजों को लगातार चुनौती दी।

बिहार की ओर से हिमांशु सिंह ने 52 ओवर में 126 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि शुभम ने 2 विकेट और अमोद यादव ने भी 2 विकेट प्राप्त किए। बिहार ने अपनी पहली पारी में तेज शुरुआत की। 67 गेंदों में लगाए चार छक्‍के वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 67 गेंदों पर 93 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। उनके साथ मंगल महरौर ने 25 रन जोड़े, जबकि विकेटकीपर बिपिन सौरभ ने 15 रन बनाए।