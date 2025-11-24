बिहार में चौंकाने देने वाली रिसर्च! 6 जिलों की मां के दूध में यूरेनियम, क्या बच्चे को पिलाना जारी रखें?

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के प्रोजेक्ट के तहत महावीर कैंसर संस्थान में हुए अध्ययन में राज्य के छह जिलों की 40 धात्री माताओं के दूध में यूरेनियम (यू-238) पाया गया है।

महावीर कैंसर संस्थान के नेतृत्व में सहयोगी के रूप में नाइपर हाजीपुर, एम्स दिल्ली, जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की संयुक्त टीम ने 2021 से 2024 के बीच यह रिसर्च किया।

महावीर कैंसर संस्थान dh चिकित्सा निदेशक डा. मनीषा सिंह एवं चिकित्सा अधीक्षक डा. एलबी सिंह ने रिसर्च की विस्तृत जानकारी दी।

उन्‍होंने बताया क‍ि रिसर्च भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा जिलों की दूध पिलाने वाली माताएं (धात्री) माताओं पर किया गया।

सभी 40 सैंपल में यूरेनियम मिला, इसमें कटिहार में अधिकतम 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर और न्यूनतम 4.035 माइक्रोग्राम प्रति लीटर दर्ज किया गया।

माताओं के घरों के पानी के नमूने भी जांच में शामिल किए गए हैं। माताओं के बच्चों के ब्लड में भी यूरोनियम मिला है। 70 प्रतिशत बच्चों में यूरेनियम मिला है।

इसमें 4 माइक्रोगाम मिला है। हालांकि, इन बच्चों में किसी तरह के क्लीनिकल सम्टम नहीं मिला है। डा. मनीषा सिंह ने कहा कि माताओं को दूध पिलाने में कोई परेशानी नहीं है।

माताओं के दूध को फीड कराने में कोई परेशानी नहीं है। मां का दूध अमृत है, यह बच्चों को विभिन्न बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है।



सरकार के स्तर पर बड़े प्लानिंग की जरूरत

मुख्य अनुसंधानक डा. अशोक घोष ने कहा कि यह रिसर्च स्टोर दूध से नहीं, अपितु हमारी टीम की ओर से जाकर दूध एकत्र किया जाता था।

इसके लिए हर टीम में महिला सदस्य मौजूद रहती थी। 40 सैंपल सभी में यूरोनियम मिला। इसमें अधिकतम कटिहार में 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, 4.035 न्यूनतम मिला है।

इसमें क्लीनिकल स्टडीज की जरूरत है। जो भी लोगों का कवर किया गया, उसमें क्लीनिकल कोई भी बदलाव नहीं है। कहा कि जिन माताओं के दूध का सर्वे हुआ है, उनके घरों के पानी का भी सैंपल लिया गया है।