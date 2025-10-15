Language
    'नथिंग इज वेल इन NDA', सीट शेयरिंग से कुशवाहा नाराज, शाह से मिलने दिल्ली रवाना

    By SUNIL RAAJEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:13 AM (IST)

    बिहार एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आई है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष, कुशवाहा, इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनकी नाराजगी से गठबंधन में तनाव बढ़ गया है, और उनकी मांगों को पूरा न करने पर गठबंधन टूटने का खतरा है।

    सीट शेयरिंग से उपेंद्र कुशवाहा नाराज

    राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए में भले ही आनन-फानन में सीटें बांट ली गई हो किंतु सीटों को लेकर दलों के भीतर खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। सीट बंटवारे की घोषणा के बाद सहयोगी दलों के बीच असंतोष गहराता जा रहा है।

    सर्वाधिक नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की ओर से सामने आई है। कुशवाहा ने एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन का बहिष्कार करने की घोषणा तक कर दी है। यही नहीं ताजा अपडेट है कि बुधवार यानी आज होने वाली बैठक स्थगित कर कुशवाहा दिल्ली प्रस्थान कर गए हैं।

    दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दरअसल रालोमो के खाते की महुआ सीट लोजपा (आर) जबकि दिनारा जदयू के खाते में जाने की सूचना है। जिसपर पार्टी ने कड़ा एतराज जताया है। रालोमो ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं से कहा है कि भाजपा सहित एनडीए के किसी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल नहीं हों।

    दरअसल एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा के बाद रालामो की ओर से सभी छह सीटों पर प्रत्याशी भी तय कर लिये गये थे और उम्मीदवारों को इसकी सूचना भी दे दी गई थी। लेकिन मंगलवार शाम इस पार्टी को सूचना मिली कि महुआ सीट लोजपा (आर) जबकि दिनारा सीट जदयू के खाते में अब दी जा रही है।

    पार्टी महुआ सीट से उपेन्द्र कुशवाहा के पुत्र दीपक कुशवाहा जबकि दिनारा से आलोक सिंह को मैदान में उतारने वाली थी। लेकिन सीटों में बदलाव होने से इस दल ने तीखी प्रतिक्रया देते हुए अपने नेताओं को एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन से दूर रहने का फरमान जारी कर दिया है।

    एनडीए में घमासान पर कुशवाहा ने मीडिया के सामने कहा कि “नथिंग इज वेल इन एनडीए।" अब खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। जिसके लिए वे दिल्ली निकल गए हैं। कुशवाहा ने बुधवार को अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई थी, जो दोपहर करीब 12 बजे पटना स्थित पार्टी कार्यालय में होने वाली थी।

    इसमें पार्टी आगे की रणनीति और एनडीए के भीतर भविष्य की भूमिका पर चर्चा की जानी थी। लेकिन अचानक ही उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बुलावा आ गया है।

    इस बात की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया है उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ विमर्श हेतु गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और मुझे अभी दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है।

    इसलिए आज पार्टी के साथियों के साथ पटना स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक तत्काल स्थगित की जा रही है। अब सबकी निगाह दिल्ली में होने वाली अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर टिकी हैं।