'नथिंग इज वेल इन NDA', सीट शेयरिंग से कुशवाहा नाराज, शाह से मिलने दिल्ली रवाना

राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए में भले ही आनन-फानन में सीटें बांट ली गई हो किंतु सीटों को लेकर दलों के भीतर खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। सीट बंटवारे की घोषणा के बाद सहयोगी दलों के बीच असंतोष गहराता जा रहा है।

सर्वाधिक नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की ओर से सामने आई है। कुशवाहा ने एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन का बहिष्कार करने की घोषणा तक कर दी है। यही नहीं ताजा अपडेट है कि बुधवार यानी आज होने वाली बैठक स्थगित कर कुशवाहा दिल्ली प्रस्थान कर गए हैं।

दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे। दरअसल रालोमो के खाते की महुआ सीट लोजपा (आर) जबकि दिनारा जदयू के खाते में जाने की सूचना है। जिसपर पार्टी ने कड़ा एतराज जताया है। रालोमो ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं से कहा है कि भाजपा सहित एनडीए के किसी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल नहीं हों।

दरअसल एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा के बाद रालामो की ओर से सभी छह सीटों पर प्रत्याशी भी तय कर लिये गये थे और उम्मीदवारों को इसकी सूचना भी दे दी गई थी। लेकिन मंगलवार शाम इस पार्टी को सूचना मिली कि महुआ सीट लोजपा (आर) जबकि दिनारा सीट जदयू के खाते में अब दी जा रही है।

पार्टी महुआ सीट से उपेन्द्र कुशवाहा के पुत्र दीपक कुशवाहा जबकि दिनारा से आलोक सिंह को मैदान में उतारने वाली थी। लेकिन सीटों में बदलाव होने से इस दल ने तीखी प्रतिक्रया देते हुए अपने नेताओं को एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन से दूर रहने का फरमान जारी कर दिया है।

एनडीए में घमासान पर कुशवाहा ने मीडिया के सामने कहा कि “नथिंग इज वेल इन एनडीए।" अब खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। जिसके लिए वे दिल्ली निकल गए हैं। कुशवाहा ने बुधवार को अपनी पार्टी की आपात बैठक बुलाई थी, जो दोपहर करीब 12 बजे पटना स्थित पार्टी कार्यालय में होने वाली थी।

VIDEO | Bihar Elections 2025: Deputy CM Samrat Choudhary and Union Minister Nityanand Rai met RLM chief Upendra Kushwaha (@UpendraKushRLM) at his Patna residence late last night. After the meeting Kushwaha said, "This time, nothing is well in NDA."#BiharElections2025… pic.twitter.com/NtBGwVzn3J — Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2025 इसमें पार्टी आगे की रणनीति और एनडीए के भीतर भविष्य की भूमिका पर चर्चा की जानी थी। लेकिन अचानक ही उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बुलावा आ गया है। इस बात की जानकारी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिया है उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ विमर्श हेतु गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और मुझे अभी दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है।