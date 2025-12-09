Language
    'मैंने सिर्फ सैलरी लिया है', RTI के पेंशन के साथ वेतन खुलासे पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:22 PM (IST)

    आरटीआई के तहत खुलासा हुआ कि बिहार और केंद्र सरकार के कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन ले रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए इसे बेबु ...और पढ़ें

    उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पटना। आरटीआई के तहत इस बात का खुलासा हुआ है कि बिहार और केंद्र सरकार के कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन ले रहे हैं। इसमें राज्यसभा सांसद और रालोमो चीफ उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम बताया गया है।

    अब इस मामले पर रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बातें बेबुनियाद और तथ्य से परे हैं।

    उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिखा कि बिहार विधानसभा/विधान परिषद के कुछ पूर्व सदस्यों के द्वारा पेंशन लेने के बारे में मीडिया में अत्यंत ही बेबुनियाद और तथ्य से परे खबरें प्रकाशित/प्रसारित की जा रही है।

    सूचना के अधिकार के तहत दी गई एक अधूरी जानकारी को खबर का आधार बनाया गया है। उक्त सूची में मेरा नाम भी शामिल है। अतएव मैं अपने बारे में सच्चाई से अवगत करवाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है :-

    उक्त पत्र में पेंशन शुरू किए जाने की तारीख बताई गई है। तब से लेकर अबतक कब, किसने और कितनी पेंशन की राशि ली, इसका कोई ब्योरा नहीं दिया गया है।

    मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि शुरुआत से लेकर अबतक, जब किसी सदन का सदस्य नहीं रहा हूं। सिर्फ उस कालावधि में मैंने पेंशन ली है।

    सदन में रहते हुए सिर्फ वहां से मैंने वेतन लिया है। उस अवधि में पेंशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जाहिर है आज मैं राज्यसभा का सदस्य हूं।

    अतः राज्यसभा से वेतन ले रहा हूं। विधानसभा/विधानपरिषद से पेंशन नहीं ले रहा हूं। प्रावधान भी यही है कि आप एक साथ किसी सदन का वेतन और किसी से पेंशन नहीं ले सकते हैं। इस नियम का मैं भी शत-प्रतिशत पालन कर रहा हूं।