'एनडीए के लिए एड़ी-चोटी एक कर दें', RLM प्रमुख का कार्यकर्ताओं को निर्देश

डिजिटल डेस्क, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में पारा हाई हो चुका है। एनडीए के सीट बंटवारे के बाद यह बात सामने आ रही थी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रह हैं।

सीट बंटवारे के बाद उन्होंने शायराने अंदाज में अपने मन की बात बयां की थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिहार में एनडीए ने अपने सभी गठबंधन के साथियों को मना लिया है।

सीट शेयरिंग के बाद सोशल मीडिया पर रालोमो प्रमुख ने पोस्ट किया था और कहा था कि आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों-लाखों लोगों का मन दुखी होगा।