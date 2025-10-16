'एनडीए के लिए एड़ी-चोटी एक कर दें', RLM प्रमुख का कार्यकर्ताओं को निर्देश
बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें थीं, लेकिन अब उन्होंने एनडीए के लिए समर्थन जताया है। कुशवाहा ने अपने समर्थकों से एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगाने का आह्वान किया है, जिससे एनडीए गठबंधन को राहत मिली है और कयासों पर विराम लग गया है।
डिजिटल डेस्क, पटना। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में पारा हाई हो चुका है। एनडीए के सीट बंटवारे के बाद यह बात सामने आ रही थी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रह हैं।
सीट बंटवारे के बाद उन्होंने शायराने अंदाज में अपने मन की बात बयां की थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिहार में एनडीए ने अपने सभी गठबंधन के साथियों को मना लिया है।
सीट शेयरिंग के बाद सोशल मीडिया पर रालोमो प्रमुख ने पोस्ट किया था और कहा था कि आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों-लाखों लोगों का मन दुखी होगा।
लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा के सुर बदले बदले नजर आए। एक्स पर आज फिर उन्होंने एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के समस्त साथियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य के सभी 243 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की शत-प्रतिशत जीत सुनिश्चित करने के लिए जी-जान से लग जाएं। एड़ी-चोटी एक कर दें।
बिहार है तैयार, एनडीए सरकार।
यह पोस्ट निश्चित रूप से बिहार में एनडीए को राहत देने वाली पोस्ट है। एक ओर जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि उपेन्द्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। वहीं, उनकी इस पोस्ट ने सबकुछ क्लीयर कर दिया है।
