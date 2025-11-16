कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया क्लियर, कहा- औपचारिकताएं जल्द पूरी होंगी

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विधायक दल की बैठक शनिवार को पटना में हुई। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा भी उपस्थित रहे। इस बैठक में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत किया गया।

उपेंद्र कुशवाहा का स्टैंड क्लियर राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा, "हमने जनता का आभार व्यक्त किया है, नई सरकार बनाने की औपचारिकताएं जल्द पूरी होंगी और 2-4 दिनों में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमने बार-बार कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।"

RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर उन्होंने कहा, "यह उनके परिवार का अंदरूनी मामला है, हम इस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। किसी भी परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह उनका पारिवारिक मामला है।"

पार्टी नेताओं के साथ बैठक बैठक में सासाराम से नवनिर्वाचित विधायक स्नेहलता कुशवाहा, मधुबनी से माधव आनंद, बाजपट्टी से रामेश्वर कुमार महतो एवं दिनारा से आलोक कुमार सिंह उपस्थित रहे। बैठक में पार्टी के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए विधायक दल के नेता के चयन हेतु पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा जी को अधिकृत किया।

प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती ने बताया कि इस अवसर पर कुशवाहा ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को जीत की बधाई और विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं शुभकामनाएं दीं। रात का भोजन विधायकों के साथ कुशवाहा ने सभी निर्वाचित विधायकों के साथ होटल ताज में ही रात का भोजन किया। इस अवसर पर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अहम भूमिका अदा करने वाले उपेन्द्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश और पुत्रबधु साक्षी मिश्रा कुशवाहा उपस्थित रहीं।