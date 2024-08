'आप टाइगर थे, हैं और रहेंगे'; जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन का NDA में किया स्वागत, एक्स पर किया पोस्ट

उन्होंने आगे कहा कि मैंने भी उसी स्थिति का सामना भी किया है, जिसका सामना चंपई सोरेन दा ने किया हैं। मांझी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनसे कहा जाता, तो वह खुद ही पद छोड़ देते। चंपई सोरेन से जबरदस्ती इस्तीफा लेना और उनका कार्यक्रम रद्द करना उचित नहीं था।

मैंने चंपई सोरेन से कहा कि वह साहसी व्यक्ति हैं। आपके काम की सराहना की जाती है। उनकी योजनाओं को निष्प्रभावी कर दिया गया। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थीं। अगर वह एनडीए में शामिल होते हैं, तो मैं उनके साथ झारखंड की राजनीति में सक्रिय हो जाऊंगा।

VIDEO | "I will personally welcome him if he joins the NDA, however, his inclusion depends on the top leaders of the NDA. I also faced the same situation what Champai (Soren) is facing. This should not happen in democracy. If it was asked to him, he would have himself stepped… pic.twitter.com/zCrPjuOA1h— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2024