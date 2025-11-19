विधि संवाददाता, पटना। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कैट बार एसोसिएशन, पटना ने भव्य स्वागत किया।

कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय प्रशासनिक न्‍यायाध‍िकरण (कैट) बार एसोसिएशन सभागार, नियोजन भवन में किया गया, जहां वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल) टी.एन. ठाकुर और उनकी टीम ने मंत्री का औपचारिक स्वागत किया।

ठाकुर ने कहा कि कैट की स्थापना वर्ष 1987 के बाद पहली बार कोई केंद्रीय विधि मंत्री हमारे आग्रह पर पटना कैट पहुंचे हैं। उन्‍होंने कहा क‍ि, यह कैट पटना के इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण है।

कार्यक्रम में एएसजी डॉ. के.एन. सिंह, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री बिंध्याचल राय, बिहार सरकार के रिटेनर सर्वदेव सिंह, एस.के. बरीयार, डॉ. शिवकुमार, सुनील कुमार सहित कई अधिवक्ताओं ने मंत्री को शॉल व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।

मंत्री ने बारी-बारी से सुनीं समस्‍याएं

टी.एन. ठाकुर ने मंत्री को अशोक स्तंभ प्रतीक चिह्न और अंगवस्त्र भेंट किया। मंत्री मेघवाल ने बारी-बारी से अधिवक्ताओं की समस्याएं सुनीं और गंभीरता से विचार कर समाधान की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया।