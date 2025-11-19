Language
    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:53 PM (IST)

    केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पटना में कैट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अधिवक्ताओं ने मंत्री के समक्ष अपनी विभिन्न मांगें रखीं, जिनमें विधि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया। मंत्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।

    अध‍िवक्‍ताओं से संवाद करते केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल।

    विधि संवाददाता, पटना। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कैट बार एसोसिएशन, पटना ने भव्य स्वागत किया।

    कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय प्रशासनिक न्‍यायाध‍िकरण (कैट) बार एसोसिएशन सभागार, नियोजन भवन में किया गया, जहां वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसिल) टी.एन. ठाकुर और उनकी टीम ने मंत्री का औपचारिक स्वागत किया।

    ठाकुर ने कहा कि कैट की स्थापना वर्ष 1987 के बाद पहली बार कोई केंद्रीय विधि मंत्री हमारे आग्रह पर पटना कैट पहुंचे हैं। उन्‍होंने कहा क‍ि, यह कैट पटना के इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण है।

    कार्यक्रम में एएसजी डॉ. के.एन. सिंह, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री बिंध्याचल राय, बिहार सरकार के रिटेनर  सर्वदेव सिंह, एस.के. बरीयार, डॉ. शिवकुमार, सुनील कुमार सहित कई अधिवक्ताओं ने मंत्री को शॉल व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।

    मंत्री ने बारी-बारी से सुनीं समस्‍याएं

    टी.एन. ठाकुर ने मंत्री को अशोक स्तंभ प्रतीक चिह्न और अंगवस्त्र भेंट किया। मंत्री मेघवाल ने बारी-बारी से अधिवक्ताओं की समस्याएं सुनीं और गंभीरता से विचार कर समाधान की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया।

    अधिवक्ताओं ने इस अवसर पर दो प्रमुख मांगें रखीं— पहला यह कि भारत सरकार के अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक (फीस) में बढ़ोतरी हो और कैट पटना में एक अतिरिक्त बेंच की स्थापना हो।

    सुझावों पर होगी कार्रवाई

    इन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुझावों को नोट कर लिया गया है और तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में बी.डी. सिंह,  प्रियंका राजलक्ष्मी, रविंद्र राय, मनोज कुमार सिंह, गिरिजा शंकर, कौशल कुमार झा,  पूनम सिंह, रंजना श्रीवास्तव, अरविंद कुमार, मिथिलेश कुमार गुप्ता, सत्येंद्र कुमार झा सहित करीब दो सौ अधिवक्ता शामिल हुए और उन्होंने अपने विचार रखे।

    गौरतलब है कि‍ केंद्रीय मंत्री भाजपा विधायक दल के केंद्रीय सह पर्यवेक्षक के रूप में पटना आए हैं। उनकी मौजूदगी में बैठक हुई और विधायक दल के नेता चुने गए। 

    इसी क्रम में वे कैट के कार्यक्रम में शामिल हुए। 