UGC NET Exam: UGC नेट का एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, यहां देखें परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2023 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से स्लिप डाउनलोड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है। आवेदनकर्ता सिटी स्लिप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
सिटी स्लिप द्वारा अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर की जानकारी हासिल करके पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। एनटीए ने कहा कि इसका उपयोग प्रवेश पत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है। हाल टिकट परीक्षा तिथि से चार दिन पूर्व जारी किए जाएंगे। यूजीसी नेट की परीक्षा 31 दिसंबर 2025 और दो, तीन, पांच, छह एवं सात जनवरी 2026 तक आयोजित होगी।
परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह नौ से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी पाली की परीक्षा दाेपहर तीन से शाम छह बजे तक होगी। यूजीसी नेट 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि) के साथ जाना होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम-से-कम 30 मिनट पहले केंद्र के अंदर प्रवेश है। परीक्षा हाल में मोबाइल फोन, स्मार्ट वाच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी तरह के इलेक्ट्रानिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
