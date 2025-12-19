UGC NET दिसंबर 2025 का बड़ा अपडेट: 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक होंगी परीक्षाएं, विषयवार तिथियां जारी

Language
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र के लिए विषयवार परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के ...और पढ़ें

    31 दिसंबर से 7 जनवरी तक होंगी परीक्षाएं

    जागरण संवाददाता, पटना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 सत्र को लेकर अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। एनटीए ने सभी 85 विषयों के लिए विषयवार परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है और उनकी तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस बार यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा।

    एनटीए के अनुसार यूजीसी नेट परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी।

    प्रत्येक दिन अलग-अलग विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा या तिथि टकराव का सामना न करना पड़े।

    इस सत्र में कुल 85 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। इनमें लॉ, समाजशास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, इतिहास, हिंदी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, जनसंचार, मनोविज्ञान, शिक्षा, पर्यावरण विज्ञान सहित सभी प्रमुख विषय शामिल हैं।

    विषयवार पूरी डेटशीट एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी कर दी गई है, जहां उम्मीदवार अपने विषय की परीक्षा तिथि और शिफ्ट की जानकारी देख सकते हैं।

    परीक्षा शहर (एग्जाम सिटी) को लेकर भी एनटीए ने स्पष्ट जानकारी दी है। एजेंसी के अनुसार परीक्षा शुरू होने से लगभग 10 दिन पहले एग्जाम सिटी की सूचना जारी कर दी जाएगी।

    इससे अभ्यर्थियों को यात्रा और ठहरने की योजना बनाने में आसानी होगी। वहीं एडमिट कार्ड को लेकर फिलहाल कोई निश्चित तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि परीक्षा से कुछ दिन पहले इसे भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

    यूजीसी नेट परीक्षा देश की सबसे महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। यह परीक्षा विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) प्राप्त करने और पीएचडी में प्रवेश के लिए अनिवार्य होती है।

    परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है। इसमें दो पेपर होते हैं। पेपर-1 में शिक्षण अभिरुचि, शोध योग्यता, सामान्य जागरूकता और तार्किक क्षमता से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि पेपर-2 उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय पर आधारित होता है।

    यूजीसी नेट में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

    डेटशीट जारी होने के बाद अब अभ्यर्थी अपने विषय के अनुसार रणनीति बनाकर अंतिम रिवीजन में जुट गए हैं।

    शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की सलाह है कि उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें, ताकि एग्जाम सिटी, एडमिट कार्ड या किसी अन्य महत्वपूर्ण सूचना से चूक न हो। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की परीक्षा को लेकर अब तैयारी और समय प्रबंधन ही सफलता की कुंजी मानी जा रही है।