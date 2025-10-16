Language
    दो किलो गांजा के साथ दो गिरफ्तार, 1.11 लाख रुपये भी बरामद, पुलिस कर रही है पूछताछ

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    रोहतास जिले के बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के दुर्गाडीह गांव में पुलिस ने छापेमारी कर दो किलो गांजा और 1,11,105 रुपये बरामद किए। इस मामले में उमानाथ मिश्रा और उनके बेटे कौशल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने गांजा बेचने की बात स्वीकार की है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

    गांजा के साथ दो गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी, बिक्रमगंज (रोहतास)। थाना क्षेत्र के दुर्गाडीह गांव के एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने दो किलो गांजा और गांजा बिक्री के 1 लाख 11 हजार 105 रुपये बरामद किया है। पुलिस ने दो धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया है।

    बिक्रमगंज थाना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सहायक पुलिस अधीक्षक संकेत कुमार ने बताया कि बुधवार की शाम गुप्त सूचना के आधार पर दुर्गाडीह में उमानाथ मिश्रा के यहां छापेमारी हुई और वहां से 02 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा एवं 1 लाख 11 हजार 105 रूपये नगद गांजा बिक्री का बरामद हुआ।

    पूछताछ के क्रम में उमानाथ मिश्रा एवं उनके पुत्र कौशल मिश्रा उर्फ गोलू मिश्रा ने अपने घर से गांजा की बिक्री करने की बात बताई। कौशल मिश्रा उर्फ गोलू मिश्रा के पास से बरामद मोबाईल के विश्लेषण से काफी संख्या में रुपये की ट्रांजेक्शन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है।

    पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अग्रतर कार्रवाई कर रही है। छापेमारी में थानाध्यक्ष ललन कुमार, पुअनि प्रदीप कुमार मंडल, विकाश कुमार, प्रवीण कुमार, गृहरक्षक संतोष कुमार और संतोष कुमार शामिल थे। एएसपी ने लोगों से अनुरोध किया कि ऐसे लोगों के बारे में सूचना जरूर पुलिस को दें जिससे पुलिस कार्रवाई करे।