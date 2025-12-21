जागरण संवाददाता, पटना। अब ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान अपनी जेब ज्‍यादा ढीली करनी होगी। रेल का सफर महंगा हो गया है। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

26 दिसंबर से लागू होने वाली नई दरों के अनुसार 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने वाले पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों को अब प्रति किलोमीटर 1 पैसे अधिक चुकाने होंगे। 215 किलोमीटर से कम दूरी और मंथली सीजन टिकट धारकों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर, स्लीपर व वातानुकूलित ट्रेनों के यात्रियों को प्रति किमी दो पैसे अधिक देने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना करीब 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। अब पटना से कोलकाता जाने पर स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों को 10 रुपये जबकि अन्य श्रेणियों के यात्रियों को 5 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे।

इसी तरह पटना से दिल्ली जाने पर स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों को 20 रुपये जबकि अन्य श्रेणियों के यात्रियों को 10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। पहले जहां पटना से कोलकाता के लिए स्लीपर के लिए 350 रुपये, 3 ई के लिए 845, 3 एसी का 915, 2 एसी का 1275 एवं 1 एसी का 2115 रुपये देने होते थे, अब स्लीपर के 360, 3 ई के 855, 3 एसी के 925, 2 एसी के 1285 एवं 1 एसी के 2125 रुपये देने होंगे।

जनशताब्‍दी का पांच रुपये बढ़ा क‍िराया अभी जनशताब्दी के 2 एस का किराया 230 रुपये एवं एसी चेयरकार का किराया 805 रुपये देना पड़ता है । बढ़े दर के मुताबिक, 240 व 815 रुपये देने होंगे। वंदे भारत के सीसी के लिए 1515 व एक्सक्यूटिव क्लास के 2735 रुपये देने होते हैं। बढ़े दर के मुताबिक सीसी के लिए 1525 व एक्सक्यूटिव के लिए 2745 रुपये देने होंगे। इसी तरह पटना से नई दिल्ली के लिए स्लीपर श्रेणी के लिए 520, 3ई 1270 , 3एसी का 1370, 2 एसी का 1930, 1ए का 3245 देना होता था। अब बढ़े किराये के मुताबिक, स्लीपर के लिए 540, 3ई के 1290, 3 एसी के 1390, 2 एसी के 1950 एवं 1एसी के 3265 रुपये देने होंगे। मुंबई जाने के लिए स्‍लीपर श्रेणी के लगेंगे 750 रुपये इसी तरह, पाटलिपुत्र से मुंबई के लिए स्लीपर श्रेणी के 720, 3 एसी के 1875, 2एसी के 2685, 1 एसी के 4540 रुपये देने होते हैं। बढ़ी कीमत के मुताबिक, स्लीपर श्रेणी के लिए 750, 3 एसी के लिए 1905, 2 एसी के लिए 2715 एवं 1 एसी के लिए 4570 रुपये देने होंगे।