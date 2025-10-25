Language
    ठेकेदार की पत्नी के साथ लूट; जेवरात की कीमत 40 लाख, पुलिस जांच में जुटी

    By Ashish Shukla Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:42 AM (IST)

    बक्सर के एक ठेकेदार की पत्नी का पर्स, जिसमें 40 लाख के गहने थे, महानंदा एक्सप्रेस में चोरी हो गया। यह घटना सिलीगुड़ी से बक्सर आते समय फुलवारीशरीफ स्टेशन के पास हुई। पीड़िता पल्लवी साहू ने बक्सर जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद केस दानापुर जीआरपी को भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    ठेकेदार की पत्नी का पर्स सहित 40 लाख के गहनों की चोरी

    जागरण संवाददाता, पटना। ट्रेनों में सक्रिय उचक्कों ने बक्सर के ठेकेदार की पत्नी का पर्स सहित 40 लाख के गहनों की चोरी कर ली। घटना महानंदा एक्सप्रेस में सिलीगुड़ी से बक्सर आने के क्रम में फुलवारीशरीफ स्टेशन के पास की है।

    पीड़िता की शिकायत पर बक्सर जीआरपी ने जीरो एफआईआर कर केस को दानापुर जीआरपी को भेज दिया है। अब दानापुर रेल पुलिस मामले की जांच कर रही है।


    पीड़िता पल्लवी साहू ने बताया कि वह छठ पर्व में शामिल होने पति दिनेश कुमार गुप्ता और परिवार के साथ सिलीगुड़ी से चली थी। वह बक्सर के जमुना चौक की निवासी है।

    सभी लोग बोगी नम्बर ए-2 में सफर कर रहा था। 24 अक्तूबर की सुबह करीब सात बजे जब ट्रेन जब दानापुर की ओर बढ़ी, तभी बदमाशों ने सीट पर रखे पर्स को गायब कर दिया और फुलवारीशरीफ स्टेशन के पास उतर गए।

    पर्स में सोने के दो नेकलेस, हीरा के दो नेकलेस, सोने की चेन, सोने का झुमका, सोने का मंगलसूत्र, चार अंगूठियां थी। पर्स में नकद भी था। गहनों की कीमत 40 लाख रुपये बताई गई है।