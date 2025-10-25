ठेकेदार की पत्नी के साथ लूट; जेवरात की कीमत 40 लाख, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, पटना। ट्रेनों में सक्रिय उचक्कों ने बक्सर के ठेकेदार की पत्नी का पर्स सहित 40 लाख के गहनों की चोरी कर ली। घटना महानंदा एक्सप्रेस में सिलीगुड़ी से बक्सर आने के क्रम में फुलवारीशरीफ स्टेशन के पास की है।

पीड़िता की शिकायत पर बक्सर जीआरपी ने जीरो एफआईआर कर केस को दानापुर जीआरपी को भेज दिया है। अब दानापुर रेल पुलिस मामले की जांच कर रही है।



पीड़िता पल्लवी साहू ने बताया कि वह छठ पर्व में शामिल होने पति दिनेश कुमार गुप्ता और परिवार के साथ सिलीगुड़ी से चली थी। वह बक्सर के जमुना चौक की निवासी है।

सभी लोग बोगी नम्बर ए-2 में सफर कर रहा था। 24 अक्तूबर की सुबह करीब सात बजे जब ट्रेन जब दानापुर की ओर बढ़ी, तभी बदमाशों ने सीट पर रखे पर्स को गायब कर दिया और फुलवारीशरीफ स्टेशन के पास उतर गए।