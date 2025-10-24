दनियावां में आहर में नहाते समय तीन मासूमों की डूबकर मौत, गांव में छाया मातम
दनियावां के शाहजहांपुर गांव में एक दुखद घटना में तीन बच्चों की आहर में डूबने से मौत हो गई। पांच बच्चे नहाने गए थे, जिनमें से तीन गहरे पानी में चले गए। अन्य दो बच्चों ने गांव में सूचना दी। ग्रामीणों ने बच्चों को निकाला और अस्पताल ले गए, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया।
जागरण संवाददाता, दनियावां। दनियावां प्रखंड के शाहजहांपुर गांव में गुरुवार को एक दुखद घटना में तीन मासूम बच्चों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार, गांव के उत्तरी टोला के पांच बच्चे गांव के पश्चिमी उत्तरी भाग में स्थित खंधा के पास आहर (पईन) में नहाने और खेलने गए थे। इसी दौरान तीन बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूब गए।
सड़क किनारे बैठे दो अन्य बच्चों ने जब अपने साथियों को डूबते देखा, तो वे भागकर गांव में इसकी सूचना देने पहुंचे। सूचना मिलते ही स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास के बाद तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला।
पूरे गांव में मातम छा गया
इसके बाद सभी को आनन-फानन में पीएचसी दनियावां ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृत बच्चों की पहचान आशीष रंजन (8 वर्ष) पिता सुनील कुमार, ऋषभ कुमार (12 वर्ष) पिता संजय प्रसाद और यश राज (10 वर्ष) पिता अनिल कुमार के रूप में हुई है।
घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीण इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध है।
