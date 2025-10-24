दनियावां में आहर में नहाते समय तीन मासूमों की डूबकर मौत, गांव में छाया मातम

जागरण संवाददाता, दनियावां। दनियावां प्रखंड के शाहजहांपुर गांव में गुरुवार को एक दुखद घटना में तीन मासूम बच्चों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार, गांव के उत्तरी टोला के पांच बच्चे गांव के पश्चिमी उत्तरी भाग में स्थित खंधा के पास आहर (पईन) में नहाने और खेलने गए थे। इसी दौरान तीन बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूब गए।

सड़क किनारे बैठे दो अन्य बच्चों ने जब अपने साथियों को डूबते देखा, तो वे भागकर गांव में इसकी सूचना देने पहुंचे। सूचना मिलते ही स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास के बाद तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला।

पूरे गांव में मातम छा गया इसके बाद सभी को आनन-फानन में पीएचसी दनियावां ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृत बच्चों की पहचान आशीष रंजन (8 वर्ष) पिता सुनील कुमार, ऋषभ कुमार (12 वर्ष) पिता संजय प्रसाद और यश राज (10 वर्ष) पिता अनिल कुमार के रूप में हुई है।