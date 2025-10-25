Language
    Mishap in Patna: छठ गीतों की जगह माहौल को वेध रहा करुण चित्‍कार, पटना में चार युवक गंगा में डूबे

    By Anil Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:19 PM (IST)

    पटना जिले में गंगा नदी में डूबने से चार युवकों की मौत हो गई। चौक थाना क्षेत्र में गंगाजल लाने गया एक युवक डूब गया, जबकि खुशरूपुर में छठ घाट की सफाई के बाद तीन युवक स्नान करते समय डूब गए। एसडीआरएफ की टीम ने तीन शव बरामद कर लिए हैं, और चौथे की तलाश जारी है। घटनाओं से इलाके में मातम पसर गया है।

    कंगन घाट पर विलाप करती डूबे युवक की मां व बहनें। जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी/फतुहा। जिले में अलग-अलग जगहों पर चार युवक गंगा की तेज धारा में समा गए। इनमें से तीन युवकों का शव बरामद कर लिया गया है। चौथे की तलाश जारी है। घटनाएं पटना सिटी के कंगन घाट तथा खुशरूपुर थाना क्षेत्र के बैकठपुर गोविंदपुर घाट के पास की हैं। दोनों घटनाएं छठ पूजा से जुड़े कार्यों के दौरान हुईं। 

    छठी मइया की कृपा से पांच बेटियों के बाद हुआ था बेटा

    कंगन घाट पर मां के साथ गंगा जल लेने आया 18 वर्षीय घनश्‍याम कुमार नदी में डूब गया। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी रही। अनहोनी की आशंका में परिवार के लोग विलाप करते रहे। कंगन घाट पर रोती बिलखती अंजू देवी ने बताया कि छठी मईया की कृपा से पांच बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था। तब से मैं छठ कर रही हूं। शनिवार की सुबह बेगमपुर स्थित आवास से बेटा घनश्याम के साथ कंगन घाट के लिए निकली थी। कलश में जल भरने से पहले बेटा घनश्याम बैरिकेडिंग के आगे पाया संख्या 199 से गंगा में छलांग लगा स्नान करने के क्रम में गहराई से अंजान होने के कारण डूब गया।  

    24 घंटे पहले दीदारगंज में दो किशोर डूबे  

    दीदारगंज थाना क्षेत्र के बालू घाट पर शुक्रवार की सुबह गंगा स्नान के दौरान दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई थी। गोताखोरों ने शवों को बाहर निकाला। घटनास्थल पर दीदारगंज थाना के दारोगा सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रमोद साहनी के 16 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार और विजेंद्र साहनी के 17 वर्षीय सुधांशु कुमार की डूबने से मौत हुई है।

    तीन दोस्‍त नदी में डूबे, शव बरामद होते ही मचा कोहराम 

    खुशरूपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैकठपुर गोबिंदपुर गंगा घाट पर घाट की साफ-सफाई कर तीन युवक गंगा में स्‍नान करने गए। तीनों एक साथ डूब गए। सूचना के बाद घाट पर पहुंची  एसडीआरएफ टीम ने खोजबीन कर तीनों का शव बाहर निकाला। मृतकों में सौरव कुमार (22 वर्ष),  सोनू कुमार (22 वर्ष) एवं गुड्डू कुमार (19 वर्ष) शामिल हैं।

    ग्रामीणों ने बताया कि तीनों दोस्‍त थे। सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्‍सा लेते थे। आज भी वे घाटों को दुरुस्‍त करने गए थे। इसी क्रम में हादसा हुआ है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है।  