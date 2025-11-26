Language
    Patna News: ट्रक पलटते ही टमाटर लूटने की मची होड़, मालिक को लगी 3 लाख की चपत 

    By Anil Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:37 AM (IST)

    पटना में एक टमाटर से भरा ट्रक पलटने के बाद, स्थानीय लोगों ने टमाटर लूटने की होड़ मचा दी। इस घटना में ट्रक मालिक को 3 लाख रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ज्यादातर टमाटर लूटे जा चुके थे।

    टमाटर लूटने की होड़। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना सिटी। अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड में टमाटर लोडेड एक ट्रक सोमवार की रात लगभग दो बजे अचानक चक्का फट जाने के कारण पलट गया। इसकी खबर लगते ही आसपास के जुटे नागरिकों में टमाटर लूटने की होड़ मच गई।

    सूचना पर पहुंची अगमकुआं थाना व यातायात थाना पुलिस ने घेराबंदी कर टमाटर लूट रहे नागरिकों को खदेड़ा। नासिक से टमाटर लेकर ट्रक हाजीपुर थोक बाजार मंडी जा रहा था।

    ट्रक के चालक व खलासी बचे हुए टमाटर को बटोर कर रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रक पर लगभग 15 लाख रुपए तक का टमाटर लोड था। इनमें से लगभग दो-तीन लाख रुपए के टमाटर नागरिक ले भागे।

    मिली जानकारी के अनुसार हाजीपुर जा रहे ट्रक का दोनों चक्का एक साथ फटने के कारण ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। चालक और खलासी जान बचाने में सफल रहे। ट्रक के पलटते ही सड़क पर चारों ओर टमाटर पसर गया। आते-जाते वाहनों एवं लोगों के पैर से टमाटर खराब हो गया।

    सड़क पर टमाटर गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के मोहल्ले से पहुंचे नागरिक बोरी, झोला में जल्दी-जल्दी टमाटर भरने लगे। टमाटर महंगा होने के कारण लोग इसे ले भागने में जुटे थे।

    यातायात थानाध्यक्ष नीरज कुमार ठाकुर ने बताया कि टायर फटने से ट्रक पलटा था। पुलिस के पहुंचने पर कुछ टमाटर का बचाया जा सका।

    गेसिंग अड्डे पर छापा चार जुआरी गिरफ्तार

    फतुहा पुलिस ने सोमवार की शाम थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुरा केवला तल मोहल्ले में गेसिंग अड्डे पर छापेमारी की, जहां से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 5200 नगद के साथ-साथ गेसिंग कूपन, रजिस्टर तथा कैलकुलेटर भी बरामद किए हैं।

    गिरफ्तार जुआरी की पहचान राजकुमार हरनौत, राजेश कुमार एवं गौरी पासवान फतुहा रायपुरा तथा छोटू कुमार के रूप में हुई, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में पटना सिटी न्यायालय में भेज दिया गया।

    इस बात की पुष्टि फतुहा थानाध्यक्ष नन्द साह ने की। इन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान दो जुआरी भागने में सफल रहे, जिसकी पहचान की जा रही है