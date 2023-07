Bihar Weather: प्रदेश में वज्रपात की चेतावनी, अगले 24 घंटों में पूर्णिया समेत इन जिलों में होगी भारी बारिश

Bihar Weathe Update रविवार को पटना व इसके आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ नमी अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी बनी रही। बीते 24 घंटों के दौरान भोजपुर जिले के सहार में सर्वाधिक वर्षा 44.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं गया नालंदा अरवल कटिहार भागलपुर औरंगाबाद किशनगंज समेत अन्य हिस्सों में वर्षा दर्ज की गई।

वज्रपात की चेतावनी, उत्तरी भाग में भारी वर्षा के संकेत।

जागरण संवाददाता, पटना: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता के कारण 13 जुलाई तक उत्तरी भाग के पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत अन्य हिस्सों में भारी वर्षा के संकेत हैं। अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिले में भारी वर्षा के आसार हैं। 38.6 डिग्री सेल्सियस बक्सर का सर्वाधिक तापमान

37.3 डिग्री सेल्सियस रहा पटना का तापमान

भोजपुर में 44.6 मिमी वर्षा दर्ज वज्रपात की चेतावनी जारी पूरे प्रदेश में मेघ गर्जन, वज्रपात की चेतावनी के साथ अन्य क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मानसून ट्रफ जैसलमेर, अजमेर, शांति निकेतन होते हुए बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। दो से तीन दिनों में यह उत्तर दिशा की ओर बढ़कर बिहार तक आएगा। इसके प्रभाव से प्रदेश में वर्षा में वृद्धि होगी। रही उमस भरी गर्मी रविवार को पटना व इसके आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ नमी अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी बनी रही। बीते 24 घंटों के दौरान भोजपुर जिले के सहार में सर्वाधिक वर्षा 44.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं गया, नालंदा, अरवल, कटिहार, भागलपुर, औरंगाबाद, किशनगंज समेत अन्य हिस्सों में वर्षा दर्ज की गई।

Edited By: Mohammad Sameer