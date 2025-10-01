Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला रोजगार योजना से बदलती बिहार की तस्वीर, गांव की चौखट से लेकर वैश्विक बाजार तक महिलाओं की उड़ान

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:03 PM (IST)

    बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सिलाई ब्यूटी पार्लर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। 75 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी महिला रोजगार योजना

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में महिला सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिखी जा रही है, और इसका श्रेय जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी महिला रोजगार योजना को। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि उन्हें उद्यमिता की नई ऊंचाइयों तक भी ले जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योजना के प्रमुख पहलू

    • 1. आर्थिक सहायता: योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को ₹10,000 की पहली किस्त दी जा रही है, जिसे आगे बढ़ाकर ₹2,00,000 तक किया जा सकता है।
    • 2. स्वरोजगार के अवसर: महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।
    • 3. हाट-बाजार की सुविधा: राज्यभर में महिलाओं के उत्पाद बेचने के लिए विशेष बाजार विकसित किए जा रहे हैं।
    • 4. जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG): योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का जीविका SHG से जुड़ना अनिवार्य है।

    प्रेरणादायक कहानियां

    • दुलारी देवी (सुपौल): उन्होंने नर्सरी लगाकर पौधे बेचने का काम शुरू किया और अब विदेशी प्रजाति की मछलियों के पालन की योजना बना रही हैं।
    • बसंती देवी (किशनगंज): फैशन उद्योग में कदम रखते हुए वे एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू करना चाहती हैं।
    • गुडिया देवी (भागलपुर): ज्वेलरी की दुकान खोलने के लिए योजना की राशि का उपयोग करेंगी।

    बिहार में बदलाव

    • 75 लाख महिलाएं लाभान्वित: योजना के तहत 75 लाख से अधिक महिलाएं अपने परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं।
    • ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल: छोटे उद्यम अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने की राह पर हैं।
    • महिला सशक्तिकरण: यह पहल बिहार को उद्यमिता के नए युग में प्रवेश करा रही है।

    यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दे रही है, बल्कि बिहार के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस पहल को बिहार की राजनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, खासकर 2025 के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में।