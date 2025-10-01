महिला रोजगार योजना से बदलती बिहार की तस्वीर, गांव की चौखट से लेकर वैश्विक बाजार तक महिलाओं की उड़ान

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में महिला सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिखी जा रही है, और इसका श्रेय जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी महिला रोजगार योजना को। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि उन्हें उद्यमिता की नई ऊंचाइयों तक भी ले जा रही है।