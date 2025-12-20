राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने 11 सदस्यीय राज्य सचिव मंडल का गठन किया है। पार्टी की दो दिवसीय बैठक में राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय के अलावा जानकी पासवान, रामचन्द्र महतो, प्रमोद प्रभाकर, अजय कुमार सिंह, राम लाला सिंह, मिथिलेश कुमार झा, पूर्व विधान पार्षद उषा सहनी, सुरेंद्र सौरभ और इरफान अहमद फातमी सदस्य चुने गए।

इसके अलावा 31 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी भी का गठन किया गया। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के महासचिव डी. राजा ने बिहार में पार्टी को मजबूत करने और जन संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।

असम में क्‍यों नहीं कराया गया SIR

उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव परिणाम से केंद्र की भाजपा सरकार उत्साह में है। अगले साल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है।

देश के 12 राज्यों में एसआइआर कराए गए हैं, लेकिन असम में नहीं कराया गया है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कार्य कर रहा है।

चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी इनकाउंटर कर माओवादियों की हत्या की जा रही है। सरकार नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों की हत्या कर रही है।

बैठक में पार्टी का शताब्दी वर्ष समारोह 26 दिसंबर को पूरे राज्य में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक को राष्ट्रीय सचिव गिरीश चंद्र शर्मा, रामकृष्ण पांडा और एनी राजा ने संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता नागेन्द्रनाथ ओझा, रामरतन सिंह और सुरेंद्र सौरभ की अध्यक्ष मंडली ने की।