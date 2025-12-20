Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नक्‍सलवाद के नाम पर आदिवासियों की हत्‍या कर रही सरकार; CPI का बड़ा आरोप, चुनाव आयोग पर भी बरसे डी. राजा

    By Dina Nath Sahani Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने सरकार पर नक्‍सलवाद के नाम पर आदिवासियों की हत्‍या करने का आरोप लगाया है। CPI नेता डी. राजा ने चुनाव आयोग पर भी निशान ...और पढ़ें

    Hero Image

    डी राजा ने चुनाव आयोग पर लगाया कठपुतली बनने का आरोप।

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने 11 सदस्यीय राज्य सचिव मंडल का गठन किया है। पार्टी की दो दिवसीय बैठक में राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय के अलावा जानकी पासवान, रामचन्द्र महतो, प्रमोद प्रभाकर, अजय कुमार सिंह, राम लाला सिंह, मिथिलेश कुमार झा, पूर्व विधान पार्षद उषा सहनी, सुरेंद्र सौरभ और इरफान अहमद फातमी सदस्य चुने गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा 31 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी भी का गठन किया गया। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के महासचिव डी. राजा ने बिहार में पार्टी को मजबूत करने और जन संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। 

    असम में क्‍यों नहीं कराया गया SIR

    उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव परिणाम से केंद्र की भाजपा सरकार उत्साह में है। अगले साल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है।

    देश के 12 राज्यों में एसआइआर कराए गए हैं, लेकिन असम में नहीं कराया गया है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कार्य कर रहा है।

     

    चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी इनकाउंटर कर माओवादियों की हत्या की जा रही है। सरकार नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों की हत्या कर रही है। 

    बैठक में पार्टी का शताब्दी वर्ष समारोह 26 दिसंबर को पूरे राज्य में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक को राष्ट्रीय सचिव गिरीश चंद्र शर्मा, रामकृष्ण पांडा और एनी राजा ने संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता नागेन्द्रनाथ ओझा, रामरतन सिंह और सुरेंद्र सौरभ की अध्यक्ष मंडली ने की।