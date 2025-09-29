Language
    राजस्व महा अभियान के आवेदन प्रक्रिया में तेजी, अक्टूबर मध्य से त्रुटि सुधार की शुरुआत

    By Arun Ashesh Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:41 PM (IST)

    पटना में राजस्व महा अभियान के दौरान दस्तावेज़ त्रुटि सुधार के लिए आवेदकों को अभी इंतजार करना होगा। आवेदनों को पोर्टल पर अपलोड करने के बाद सुधार प्रक्रिया शुरू होगी जिसकी सूचना अक्टूबर मध्य तक मिलने की संभावना है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चले अभियान में 45 लाख से अधिक आवेदन आए।

    जिले त्रुटिपूर्ण दस्तावेज में सुधार की सूचनाए

    राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व महा अभियान के दौरान दस्तावेज की त्रुटियों में सुधार के लिए आवेदन देने वाले रैयतों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। संभव है कि उन्हें त्रुटियों में सुधार की सूचना अक्टूबर के मध्य से मिलने लगे। इस अभियान के चौथे चरण में आवेदनों को संबंधित पोर्टलों पर अपलोड करना है। उसके बाद वास्तविक सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। यह इस अभियान का पांचवा और अंतिम चरण होगा।

    आवेदन के अपलोड होते ही रैयतों के मोबाइल पर सूचना चली जाएगी।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आवेदनों को अपलोड करने के लिए 27 सितंबर तक का समय दिया था। अभी तक यह लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया है। राजस्व महा अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चला था। इस अवधि में दस्तावेज में सुधार के लिए 45 लाख से अधिक आवेदन आए।

    सबसे अधिक 33 लाख, 72 हजार 694 आवेदन जमाबंदी त्रुटि सुधार के लिए आए। ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराने के लिए आवेदनों की संख्या पांच लाख, 74 हजार 252 थी। जबकि उत्तराधिकार नामांतरण के लिए दो लाख ,97 हजार 195 और बंटवारा नामांतरण के लिए दो लाख, 51 हजार 746 आवेदन आए।

    आवेदनों को अपलोड करने के लिए शिविर प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की टीम बना दी गई है। त्रुटियों में सुधार होते ही रैयतों को सूचना दे दी जाएगी। विभागीय सचिव जय सिंह ने कहा कि महा अभियान के बाद भी अगर किसी रैयत के दस्तावेज में कोई त्रुटि रह जाती है तो उनका निदान पहले की तरह ऑनलाइन पोर्टल पर होता रहेगा।