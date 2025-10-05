तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया भोज तो राबड़ी आवास के बाहर मचा हंगामा, MLA सतीश कुमार दास का विरोध

राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर में चुनाव से पहले अपने समर्थकों को दावत दी। इस दौरान मखदुमपुर के विधायक सतीश कुमार दास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। तेजस्वी ने निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-संघर्ष की चेतावनी दी। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जनता अब इसके खिलाफ आंदोलन करेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। राघोपुर के मैदान में तीसरी बार उतरने से पहले शनिवार को राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5000 लोगों को दावत दी। गीत-संगीत के बीच हुए भोज में प्रखंड, पंचायत, बूथ अध्यक्षों के अलावा पार्टी के सभी पदाधिकारी और बीएलए भी आमंत्रित थे। उधर, राबड़ी आवास के बाहर मखदुमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास के विरोध में दर्जनों लोग हंगामा काटते रहे।

सतीश को निष्क्रिय बताते हुए उन लोगों का कहना था कि अगर वे फिर मैदान में आए, तो राजद की हार तय मानिए। उनमें से कई अपने चहेते नेताओं की तरफदारी में तख्तियां भी लिए हुए थे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन इसे टिकट के लिए मारामारी बता रहे। कहना है कि ऐसी स्थिति लगभग सभी दलों में है। राजद प्रत्याशियों का चयन पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद ही करेंगे और महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में जाएगा।

भोज के दौरान तेजस्वी ने कहा कि राजद ने निर्वाचन आयोग को अपने सुझावों से अवगत करा दिया है। चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र तरीके से हो, जनता यही चाहती है। निर्वाचन आयोग अच्छे वातावरण में चुनाव कराए, किसी की सहायता या विरोध के उद्देश्य से नहीं।

बिहार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध छिड़ेगा जन-संघर्ष बिहार में भ्रष्टाचार के अनियंत्रित होने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने उसके विरुद्ध जन-संघर्ष की चेतावनी दी है। बयान जारी कर उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार की यह सच्चाई है कि चंद दिनों पहले बनी सड़कें धंस जाती हैं।