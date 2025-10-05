Language
    तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया भोज तो राबड़ी आवास के बाहर मचा हंगामा, MLA सतीश कुमार दास का विरोध

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:29 AM (IST)

    राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर में चुनाव से पहले अपने समर्थकों को दावत दी। इस दौरान मखदुमपुर के विधायक सतीश कुमार दास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। तेजस्वी ने निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन-संघर्ष की चेतावनी दी। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जनता अब इसके खिलाफ आंदोलन करेगी।

    Hero Image
    राघोपुर के लोगों को तेजस्वी ने दिया भोज, राबड़ी आवास के बाहर विधायक के खिलाफ हंगामा। फोटो-इंटरनेट

    राज्य ब्यूरो, पटना। राघोपुर के मैदान में तीसरी बार उतरने से पहले शनिवार को राजद नेता तेजस्वी यादव ने सरकारी आवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5000 लोगों को दावत दी।

    गीत-संगीत के बीच हुए भोज में प्रखंड, पंचायत, बूथ अध्यक्षों के अलावा पार्टी के सभी पदाधिकारी और बीएलए भी आमंत्रित थे। उधर, राबड़ी आवास के बाहर मखदुमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास के विरोध में दर्जनों लोग हंगामा काटते रहे।

    सतीश को निष्क्रिय बताते हुए उन लोगों का कहना था कि अगर वे फिर मैदान में आए, तो राजद की हार तय मानिए। उनमें से कई अपने चहेते नेताओं की तरफदारी में तख्तियां भी लिए हुए थे।

    पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन इसे टिकट के लिए मारामारी बता रहे। कहना है कि ऐसी स्थिति लगभग सभी दलों में है। राजद प्रत्याशियों का चयन पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद ही करेंगे और महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में जाएगा।

    भोज के दौरान तेजस्वी ने कहा कि राजद ने निर्वाचन आयोग को अपने सुझावों से अवगत करा दिया है। चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र तरीके से हो, जनता यही चाहती है। निर्वाचन आयोग अच्छे वातावरण में चुनाव कराए, किसी की सहायता या विरोध के उद्देश्य से नहीं।

    बिहार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध छिड़ेगा जन-संघर्ष

    बिहार में भ्रष्टाचार के अनियंत्रित होने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने उसके विरुद्ध जन-संघर्ष की चेतावनी दी है। बयान जारी कर उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार की यह सच्चाई है कि चंद दिनों पहले बनी सड़कें धंस जाती हैं।

    सैकड़ों नवनिर्मित एवं निर्माणाधीन पुल-पुलिया भरभरा कर गिर जाते हैं। बांध टूट जाते हैं। नवनिर्मित भवन ढह जाते हैं। जलजमाव हो जाता है, लेकिन स्वयंभू सुशासन के मंत्रियों-अधिकारियों के विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई नहीं होती।

    मुख्यमंत्री को प्रभाव में लेकर चंद अधिकारियों और नेताओं ने दिनदहाड़े नंगी लूट मचा रखी है। इस अनियंत्रित भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब जनता युद्ध छेड़ेगी।