Bihar: तेजस्वी ने भाजपा को बताया लॉन्ड्री पार्टी ऑफ इंडिया, बोले- 'इसके वाशिंग पाउडर से सभी दाग धुल जाते हैं'

डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में टूट की चर्चा को भाजपा प्रायोजित अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है और मजबूत है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से भाजपा की विदाई के लक्ष्य को हासिल करेगा। हम 10 दिनों के लिए देश से बाहर क्या गए महागठबंधन में टूट की अफवाह फैला दी गई।

नीतीश के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट है, 2024 में हासिल करेगा अपना लक्ष्य: तेजस्वी

राज्य ब्यूरो, पटना: तेजस्वी यादव गुरुवार विधानसभा में नगर विकास विभाग के अनुपूरक व्यय विवरणी पेश करने के बाद सरकार का पक्ष रख रहे थे। करीब छह हजार करोड़ रुपये की यह व्यय विवरणी सर्वसम्मति से पारित हुई। उन्होंने कहा कि देश में मोदी की नहीं, मुद्दों की बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि भाजपा ज्वलंत मुद्दों से भागती है। सतही मुद्दों पर जनता का उलझा कर रखती है। तेजस्वी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के भाजपा के आरोपों का जवाब दिया। ऐसे नेताओं के गिनाए नाम, जिनपर लग चुके भ्रष्टाचार के दाग उन्होंने भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, अशोक कुमार यादव समेत केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के नाम गिनाए, जिनके पिता राजनीति में हैं या रहे हैं और विरासत के रूप में ही ये राजनीति में स्थापित हैं। उन्होंने भाजपा के उन नेताओं के भी नाम गिनाए जिनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। साथ ही ऐसे नेताओं की भी चर्चा की जो दूसरे दलों में रहने के समय भाजपा की तरफ से भ्रष्ट करार दिए गए थे। हालांकि, भाजपा में शामिल होते ही पाक साफ हो गए। भाजपा को बताया लॉन्ड्री पार्टी ऑफ इंडिया तेजस्वी ने भाजपा को लॉन्ड्री पार्टी ऑफ इंडिया बताते हुए कहा कि इसके वाशिंग पाउडर से सभी दाग धुल जाते हैं। उन्होंने अपने खिलाफ दायर चार्जशीट की चर्चा करते हुए कहा कि यह 2017 में भी हुआ था। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ा दल बन कर उभरा। जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत नहीं होती और इस अदालत में हम निर्दोष साबित हो चुके हैं। हालांकि, यह अंतिम चार्जशीट नहीं है। बकैती करते हैं भाजपा के लोग: तेजस्वी उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग काम नहीं सिर्फ बकैती करते हैं। 70 साल में इससे अधिक बेरोजगारी कभी नहीं हुई थी। इतनी महंगाई कभी नहीं बढ़ी थी। पहले महंगाई डायन लगती थी। अब वह भाजपा की महबूबा और भौजाई हो गई है। सदन में पढ़कर सुनाया शेर उन्होंने केंद्र सरकार को इंगित करते हुए कई शेर पढ़ा कि जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दो, जिन्दा हैं अभी देश में सच बोलने वाले। न दबाओ घास को अदना सा तिनका समझकर, अगर उड़ कर पड़ जाए आंख में तो तकलीफ बहुत होती है। तेजस्वी ने भाजपा को डरपोक बताते हुए कहा कि हम सब उससे मुकाबले के लिए तैयार हैं।

Edited By: Mohit Tripathi