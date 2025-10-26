तेजस्वी यादव ने मुसलमानों पर चिराग पासवान के बयान पर किया पलटवार, कहा- उन्हें सत्ता का लालच है

डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के तेजस्वी यादव ने मुसलमानों के मुद्दे पर चिराग पासवान के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कहा कि उन्हें 'सत्ता का लालच' है। दरअसल, चिराग पासवान ने कहा था कि उनके पिता राम विलास पासवान, 2005 में बिहार के लिए एक मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहते थे, लेकिन RJD इसके लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह पार्टी बिहार को न तो मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है और न ही उप मुख्यमंत्री।

पासवान के कमेंट के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा, "वह क्या कहते हैं या नहीं कहते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका विजन क्या है?"उन्होंने चिराग पासवान और उनके अलग हो चुके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच राम विलास पासवान की मौत के बाद हुए झगड़े का जिक्र करते हुए कहा, "NDA के लोगों ने चिराग के परिवार में आग लगाई थी। इसके बाद भी वह सत्ता के लालच में NDA के साथ हैं। चिराग सत्ता के लिए समझौता करते हैं। इसीलिए उनके बयानों को अहमियत नहीं दी जाती।"

#WATCH | Patna, Bihar | Mahagathbandhan CM candidate and RJD leader Tejashwi Yadav says, "Bihar is the poorest state in India, with the lowest per capita income. People still have to migrate for education, healthcare, and employment. There are no factories or investments in the… pic.twitter.com/ZVloCjfMKR — ANI (@ANI) October 25, 2025 चिराग ने X पर पोस्ट किया, जो साफ तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय को संबोधित था, "2005 में, मेरे नेता, मेरे पिता, स्वर्गीय राम विलास पासवान जी ने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। फिर भी, आपने उनका साथ नहीं दिया।" केंद्रीय मंत्री ने कहा, "RJD 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थी और आज 2025 में भी यह बिहार को न तो मुस्लिम मुख्यमंत्री और न ही उप मुख्यमंत्री देने को तैयार है। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बने रहेंगे, तो आपको सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी?"

2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्व. रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी - तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया।



राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं था, आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है, न… — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 25, 2025 2005 में क्या हुआ था? साल 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। जनता दल (यूनाइटेड) और बीजेपी वाले NDA को 92 सीटें मिलीं, जबकि RJD ने 75 सीटें, LJP ने 29 सीटें और कांग्रेस ने 10 सीटें जीतीं।