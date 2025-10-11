Bihar Election: राघोपुर के अलावा इस सीट से लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव, 50+ विधायकों को नामांकन करने के दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, पटना। सहयोगी दलों के साथ सीटों की तालमेल की घोषणा से पहले RJD ने अपने 50 से अधिक विधायकों को नामांकन की तैयारी का निर्देश दिया है। शनिवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन विधायकों को कहा गया कि वे नामांकन के लिए जरूरी कागजात तैयार कर लें। सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा के बाद उन्हें सिंबल दे दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में उपस्थित नेताओं ने तेजस्वी से आग्रह किया कि वे राघोपुर के अलावा मधुबनी जिला के फुलपरास से भी चुनाव लड़ें। तेजस्वी ने इस पर हां या ना नहीं कहा। सोनपुर के विधायक रामानुज प्रसाद, परसा के छोटे लाल राय और मढ़ौरा के जितेंद्र राय को अभी प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया है।

बैठक के बाद तेजस्वी नई दिल्ली चले गए। रविवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं से बातचीत तय है। रविवार को RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली जाने वाले हैं।

तेजस्वी ने अपने नेताओं को सहयोगी दलों से हुई बातचीत का ब्योरा दिया। बताया कि सब कुछ ठीक रास्ते पर चल रहा है। एक-दो दिनों में सहयोगी दलों के बीच सीटें बंट जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ेंगे।