    Bihar Election: राघोपुर के अलावा इस सीट से लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव, 50+ विधायकों को नामांकन करने के दिए निर्देश

    By Arun Ashesh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 10:51 PM (IST)

    राजद ने गठबंधन में सीटों के तालमेल से पहले 50 से अधिक विधायकों को नामांकन की तैयारी करने का निर्देश दिया है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायकों को जरूरी कागजात तैयार रखने को कहा गया। नेताओं ने तेजस्वी से फुलपरास से भी चुनाव लड़ने का आग्रह किया। तेजस्वी ने सहयोगी दलों से बातचीत की जानकारी दी और बताया कि जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तेजस्वी, लालू और राबड़ी को IRCTC घोटाले में 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है।

    इस विधानसभा सीट से भी लड़ने का तेजस्वी से आग्रह। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। सहयोगी दलों के साथ सीटों की तालमेल की घोषणा से पहले RJD ने अपने 50 से अधिक विधायकों को नामांकन की तैयारी का निर्देश दिया है।

    शनिवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन विधायकों को कहा गया कि वे नामांकन के लिए जरूरी कागजात तैयार कर लें। सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा के बाद उन्हें सिंबल दे दिया जाएगा।

    बैठक में उपस्थित नेताओं ने तेजस्वी से आग्रह किया कि वे राघोपुर के अलावा मधुबनी जिला के फुलपरास से भी चुनाव लड़ें। तेजस्वी ने इस पर हां या ना नहीं कहा। सोनपुर के विधायक रामानुज प्रसाद, परसा के छोटे लाल राय और मढ़ौरा के जितेंद्र राय को अभी प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया है।

    बैठक के बाद तेजस्वी नई दिल्ली चले गए। रविवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं से बातचीत तय है। रविवार को RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली जाने वाले हैं।

    तेजस्वी ने अपने नेताओं को सहयोगी दलों से हुई बातचीत का ब्योरा दिया। बताया कि सब कुछ ठीक रास्ते पर चल रहा है। एक-दो दिनों में सहयोगी दलों के बीच सीटें बंट जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ेंगे।

    माहौल हमारे पक्ष में है। जनता परिवर्तन चाहती है। बैठक में राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, वरिष्ठ नेता अली अशरफ फातमी, जयप्रकाश नारायण यादव सहित अन्य नेता मौजूद थे।

    तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को 13 अक्टूबर को राउज एवेंन्यू कोर्ट में हाजिर होना है। आइआरटीसी घोटाला मामले में कोर्ट उस दिन अपना निर्णय सुनाएगी।

    सीबीआई की चार्जशीट में इन तीनों के अलावा कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। पिछली सुनवाई 25 अगस्त को हुई थी। उस दिन कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था।