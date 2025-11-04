Bihar Chunav: 'महिलाओं के खाते में 14 जनवरी को भेजेंगे 30 हजार', वोटिंग से पहले तेजस्वी का बड़ा एलान
तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार बनने पर महिलाओं को 'माई बहिन योजना' के तहत 30 हजार रुपये एकमुश्त देने का वादा किया। सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग गृह जिले के पास करने और किसानों को मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की। उन्होंने व्यापार मंडलों के पैक्स को जनप्रतिनिधि का दर्जा देने और फसल के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की बात कही, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री पद के महागठबंधन प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने मंगलवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। मतदान से ठीक दो दिन पहले उन्होंने महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को साधने वाला मास्टर स्ट्रोक फेंका।
तेजस्वी ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो “माई बहिन योजना” के तहत महिलाओं को एक साल की पूरी राशि यानी 30 हजार रुपये एकमुश्त उनके खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा, “सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार माता बहनों के खाते में एक साल का पूरा पैसा डाल देगी।”
तेजस्वी ने साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पोस्टिंग गृह जिले से अधिकतम 70 किलोमीटर की दूरी पर की जाएगी, ताकि उन्हें अपने परिवार से दूर रहकर परेशानी न उठानी पड़े।
किसानों के हित में एक और बड़ा ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सिंचाई के लिए किसानों को बिजली अब मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी राज्य सरकार किसानों से 55 पैसे प्रति यूनिट लेती है, लेकिन हमारी सरकार बनने पर यह खर्च पूरी तरह सरकार वहन करेगी।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि राज्य के व्यापार मंडलों के 8463 पैक्स को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। धान और गेंहू जैसी फसल के समर्थन मूल्य में अतिरिक्त राशि के प्राविधान होंगे। उन्होंने कहा, अब बदलाव का समय आ गया है।
तेजस्वी के इस एलान से साफ है कि महागठबंधन ने चुनाव के आखिरी चरण में महिला वोटरों और सरकारी कर्मचारियों पर फोकस बढ़ा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घोषणा बिहार की चुनावी हवा को अंतिम चरण में नया मोड़ दे सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।