डिजिटल डेस्क, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सुरक्षा में तैनात कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को कथित तौर पर रास्ते से हटाने के मामले ने बिहार की सियासत गरमा दी है।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर जदयू पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तो निशांत को धक्का ही दिया गया है, आने वाले समय में जदयू पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

तेजस्‍वी की ल‍ीडरश‍िप को परिवार से ही चुनौती

तेजस्वी के इस बयान पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जदयू नीतीश कुमार की विचारधारा, उनके काम, विकास और सुशासन के आधार पर चलने वाली पार्टी है।