राज्य ब्यूरो, पटना। वैशाली में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात विशेष सुरक्षा दल (एसएसजी) के सुरक्षाकर्मियों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को हटाने की घटना को मानवीय भूल बताया गया है। इस संबंध में एसएसजी की ओर से प्रेस बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि घटना की जांच समादेष्टा रैंक के अधिकारी से कराई गई। जांच में पाया गया कि सुरक्षाकर्मी ने सुरक्षा प्रोटोकाल के अनुरूप कार्य किया, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई।

समादेष्टा रैंक के अधिकारी ने की जांच एसएसजी के अनुसार, घटना की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच कराई गई थी। समादेष्टा रैंक के अधिकारी ने पूरे मामले की पड़ताल की। जांच में सुरक्षाकर्मी की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के निर्धारित प्रोटोकाल का पालन किए जाने की बात सामने आई। एसएसजी ने इसे मानवीय भूल करार देते हुए अपना पक्ष स्पष्ट किया है।