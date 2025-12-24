Language
    क‍िस हिस्‍ट्रीशीटर के साथ विदेश यात्रा कर रहे तेजस्‍वी यादव? JDU का गंभीर आरोप, RJD का पलटवार

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    जदयू ने राजद नेता तेजस्‍वी यादव पर हिस्‍ट्रीशीटर के साथ विदेश यात्रा करने का आरोप लगाया है। नीरज कुमार ने पुलिस महानिदेशक से इस मामले पर नजर रखने का अ ...और पढ़ें

    डीजीपी को ल‍िखा पत्र और रमीज नेमत खान के साथ तेजस्‍वी यादव की तस्‍वीर दिखाते नीरज कुमार। एक्‍स

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Tejashwi Yadav: छुट्ट‍ियां मनाने विदेश गए बिहार विधानसभा के नेता प्रत‍िपक्ष व राजद नेता तेजस्‍वी यादव पर जदयू ने बड़ा आरोप लगा दिया है। 

    जदयू के मुख्‍य प्रवक्‍ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि वे UP के हिस्‍ट्रीशीटर के साथ विदेश में घूम रहे हैं। उनके साथ 28 मामलों का आरोपित देवा गुप्‍ता भी है।  

    बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर उन्‍होंने पूरी स्‍थ‍ित‍ि पर पैनी नजर रखने का अनुरोध किया है। साथ ही एक्‍स पर भी अपना वीडियो शेयर क‍िया है। 

    नीरज कुमार ने कहा- उन्‍हें मीडिया स्रोतों से पता चला है कि तेजस्‍वी यादव देश से बाहर हैं। उन्‍हें आशंका है कि उनके साथ यूपी का हिस्‍ट्रीशीटर रमीज नेमत खान भी गया है। 

    उनकी बहन ने आरोप लगाया कि वह उनके साथ रहता है तो आशंका है कि वह विदेश भी गया होगा। जदयू प्रवक्‍ता ने कहा कि अपराध पर राष्‍ट्रीय जनता दल प्रवचन करता है तो चेहरा साफ कर रहे हैं।

    देवा गुप्‍ता जिसे राजद ने टिकट दिया। वह 28 मामले का आरोपित है। उस पर मोत‍िहारी पुलिस ने एक लाख का ईनाम घोष‍ित कर रखा है।

    जिस तरह से रमीज खान उनके साथ है, देवा गुप्‍ता भी उनके साथ हो सकता है। तेजस्‍वी यादव शायद रमीज से तमीज सीख रहे हैं। 

    जब मीडिया में रमीज खान के बारे में बातें हुईं तो उन्‍होंने उसका खंडन क्‍यों नहीं किया। अब बिहार में सुशासन का मॉडल आ गया है। फरार रहने पर भी कोई नहीं बचेगा।  

    इधर जदयू के आरोपों पर राजद ने पलटवार किया है। राजद प्रवक्‍ता मृत्‍युंजय तिवारी ने वीडियो जारी कर कहा क‍ि बीजेपी का दबाव है सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए। 

    इस कारण जदयू बेचैनी में है और अनर्गल बयान दिया जा रहा है। एक ओर आपराधिक घटनाओं से बिहार कराह रहा है। इनपर इनका पुलिस प्रशासन लगाम तो लगा नहीं पा रहा है तो सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान ये लोग दे रहे हैं।  

