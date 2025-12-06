Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tejashwi Yadav: बिहार चुनाव में लोकतंत्र हार गया, नेता प्रत‍िपक्ष का पहला इंटरव्‍यू, विस्‍तार से बताया हार का कारण

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:29 PM (IST)

    Bihar Politics: राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव परिणाम के बाद कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल पर साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने महागठबंधन की हार को प्र ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    कपिल स‍िब्‍बल के यूट्यूब चैनल पर तेजस्‍वी यादव का इंटरव्‍यू। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। Tejashwi Yadav Interview: विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने वरिष्ठ वकील व सांसद कपिल सिब्बल (Congress Leader Kapil Sibbal) के यूट्यूब चैनल को एक विशेष साक्षात्कार दिया है, जो शनिवार को सार्वजनिक किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेजस्वी ने महागठबंधन की करारी हार को प्रायोजित बताया। कहा कि बिहार में लोकतंत्र की हार और मशीनरी की जीत हुई है। यह हार महागठबंधन को क्या, जनता को भी नहीं पच रही। राजद की सीटें कम हो गईं, जबकि वोट प्रतिशत बढ़ा है। कोई शक नहीं कि यह बदलाव के लिए बढ़ा।

    इस साक्षात्कार के जरिये तेजस्वी ने चुनावी हार के कारणों पर पहली बार खुलकर बात की है। कहा कि हमारी योजनाओं की नकल हुई और सरकार ने उसे लागू कर दिया। महिलाओं को दी गई राशि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि उदाहरण हैं।

    आचार संहिता लागू होने से पहले महिलाओं को 10-10 हजार दिए गए। चुनाव के बीच रुपये दिए गए। हर स्तर पर रिश्वत दी गई। किसानों को धन दिया गया। चुनाव में 40 हजार करोड़ रुपये का वितरण हुआ है।

    तेजस्वी बोले, बिहार में लोकतंत्र हारा, मशीनरी जीती

    तेजस्वी ने कहा कि राजद की सीटें 75 से घटकर 25 रह गईं, लेकिन यह लोकतंत्र की हार है, नहीं कि उनकी रणनीति की। उन्होंने बिहार की जनता के बीच "दवाई, कमाई, पढ़ाई और सुनवाई" वाली सरकार की मांग का उल्लेख किया और दावा किया कि एनडीए को लोग दोबारा सत्ता में नहीं देखना चाहते थे।

    भाजपा और एनडीए पर उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया, जिसमें मशीनरी का दुरुपयोग प्रमुख रहा। कहा कि मतदान केंद्रों की संख्या इसलिए बढ़ाई गई, क्योंकि उससे ईवीएम की संख्या बढ़नी थी, जिसका कि दुरुपयोग हुआ।

    उल्लेखनीय है कि इस साक्षात्कार के प्रसारण के दौरान ही दिल्ली में एक कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला (J&K CM Umar Abdullah) ने ईवीएम पर किसी भी आशंका को निराधार बताया। कहा कि मेरे पिता कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मशीन से दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव को धोखे से प्रभावित किया जा सकता है।

    चुनावी हार के कारणों पर पहली बार खुलकर बात की

    उल्लेखनीय है कि नवगठित विधानसभा के पहले सत्र के दौरान ही तेजस्वी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने परिवार के साथ यूरोप चले गए हैं। इस आधार पर राजनीतिक गलियारे में उनकी आलोचना तेज है।

    ऐसे में उनके साक्षात्कार को ध्यान भटकाने का एक उपक्रम भी बताया जा रहा। हालांकि, राजद हार के कारणों की अभी समीक्षा कर रहा है।