'बिहार में अराजकता... यादव समुदाय एकजुट हो', हैदराबाद से तेजस्वी की हुंकार; CM योगी का भी लिया नाम

राज्य ब्यूरो, पटना। हैदराबाद में यादव समाज के पारंपरिक उत्सव "श्रीकृष्ण सदर सम्मेलन" में बुधवार को राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी सहभागी हुए। उस दौरान उन्होंने भाजपा के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर शाब्दिक प्रहार किया।

तेजस्वी ने बिहार में अराजकता का आरोप लगाया और यादव समाज से एकजुटता की अपील की। देश के वर्तमान राजनीतिक माहौल, वंचितों-पिछड़ों और युवाओं के हक की लड़ाई को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कहा कि उनकी लड़ाई केवल हार-जीत की नहीं, बल्कि हक और लोकतंत्र को बचाने की है।

मीडिया के समक्ष तेजस्वी (Tejashwi Yadav) ने फिर दोहराया कि बिहार में कानून-व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं और नई सरकार बनने के बाद से जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ है।

मधुबनी जिला के बाबूबरही में हुई फायरिंग का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी की सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। अब तो पुलिस ही आम लोगों पर गोली चला रही है। पूर्णतया अराजकता का माहौल है।