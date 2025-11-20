चुनावी हार के बाद नीतीश के शपथ पर आया तेजस्वी का पहला बयान, कहा- वादे पूरे करे नई सरकार

डिजिटल डेस्क, जागरण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को रिकॉर्ड 10वीं बार पद की शपथ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुल 26 मंत्रियों ने आज पटना के गांधी मैदान में शपथ ली। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री पटना पहुंचे थे।

वहीं नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद लालू यादव के छोटे बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नीतीश कुमार और अन्य मंत्रियों को बधाई दी है।

तेजस्वी यादव का पोस्ट तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं।