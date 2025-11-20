Language
    चुनावी हार के बाद नीतीश के शपथ पर आया तेजस्वी का पहला बयान, कहा- वादे पूरे करे नई सरकार

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:39 PM (IST)

    बिहार में चुनावी हार के बाद नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नई सरकार से जनता से किए वादे पूरे करने का आग्रह किया, खासकर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देने को कहा। तेजस्वी ने विपक्ष में रहकर सरकार पर दबाव बनाने की बात कही और बिहार के विकास की उम्मीद जताई।

    Hero Image

    तेजस्वी यादव(फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, जागरण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को रिकॉर्ड 10वीं बार पद की शपथ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुल 26 मंत्रियों ने आज पटना के गांधी मैदान में शपथ ली। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री पटना पहुंचे थे।

    वहीं नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद लालू यादव के छोटे बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नीतीश कुमार और अन्य मंत्रियों को बधाई दी है।

    तेजस्वी यादव का पोस्ट

    तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 

    इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि आशा है नई सरकार जिम्मेदारी पूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी।

    बता दें कि बिहार में चुनाव में हार मिलने के बाद से ही तेजस्वी यादव सोशल मीडिया गायब थे। जिसके बाद आज शपथ ग्रहण वाले दिन उनका पोस्ट आया है। जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई दी है। 