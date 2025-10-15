Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election: तेजस्वी यादव ने राघोपुर से किया नामांकन, दो सीटों से चुनाव लड़ने पर तोड़ी चुप्पी

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने दो सीटों से चुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा कि पार्टी का फैसला ही अंतिम होगा। तेजस्वी ने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बिहार में चुनावी माहौल तेज़ी से बढ़ रहा है, सभी पार्टियाँ मतदाताओं को आकर्षित करने में लगी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेजस्वी यादव ने राघोपुर से किया नामांकन


    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा के कार्यालय कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किया। जिसके बाद उन्होंने सभी अटकलों पर अपना जवाब दिया।

    बिहार भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त प्रदेश बनना चाहता है : तेजस्वी यादव

    हाजीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि राघोपुर से जनता हम पर लगातार दो बार भरोसा की है। जनता मालिक है, तीसरी बार राघोपुर से हमने नामांकन किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता हम पर विश्वास करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमारा एक संकल्प है हर एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से मिटाना है। बिहार को हमको आगे ले जाना है। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हमें चाहिए।

    हमें केवल सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। लोग त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार और अपराध से अब बिहार भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त प्रदेश बनना चाहता है। हम लोग नई सोच के हैं हर जात और हर धर्म हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे।

    तेजस्वी यादव सिर्फ राघोपुर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

    बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि दो जगह से चुनाव लड़ेंगे लेकिन तेजस्वी यादव तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अगर एक सीट की बात आती है। हम पहले से राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे।

    बाकी हमारा महागठबंधन 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब लोग चाहते हैं पुराने 20 साल वाली जो पुराना खटारा सरकार है। अब बदलाव चाहती है। और बदलाव हो करके रहेगा।

     

    राघोपुर से तीसरी बार तेजस्वी

    तेजस्वी यादव पूर्व में दो बार राघोपुर का विधायक रहे चुके हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज ने चंचल कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि एनडीए ने अभी तक राघोपुर से उमीदवार घोषित नहीं किया है। जिसके कारण एनडीए कार्यकर्ता एवं नेताओं में उहापोह की स्थिति बनी हुई है।

    नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबरी देवी, सांसद मीशा भारती, संजय यादव सहित कई विधायक, विधान पार्षद और बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे।