Bihar Election: तेजस्वी यादव ने राघोपुर से किया नामांकन, दो सीटों से चुनाव लड़ने पर तोड़ी चुप्पी

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा के कार्यालय कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किया। जिसके बाद उन्होंने सभी अटकलों पर अपना जवाब दिया। बिहार भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त प्रदेश बनना चाहता है : तेजस्वी यादव हाजीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि राघोपुर से जनता हम पर लगातार दो बार भरोसा की है। जनता मालिक है, तीसरी बार राघोपुर से हमने नामांकन किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता हम पर विश्वास करेगी।

हमारा एक संकल्प है हर एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से मिटाना है। बिहार को हमको आगे ले जाना है। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हमें चाहिए। हमें केवल सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। लोग त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार और अपराध से अब बिहार भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त प्रदेश बनना चाहता है। हम लोग नई सोच के हैं हर जात और हर धर्म हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे।

तेजस्वी यादव सिर्फ राघोपुर से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि दो जगह से चुनाव लड़ेंगे लेकिन तेजस्वी यादव तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन अगर एक सीट की बात आती है। हम पहले से राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे।

बाकी हमारा महागठबंधन 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब लोग चाहते हैं पुराने 20 साल वाली जो पुराना खटारा सरकार है। अब बदलाव चाहती है। और बदलाव हो करके रहेगा।