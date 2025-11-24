Language
    Tejashwi Yadav: पत्नी-बच्चों को दिल्ली भेज राबड़ी आवास से निकले तेजस्वी, छुट्टी मनाने का है प्लान!

    By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:37 PM (IST)

    चुनाव परिणाम के बाद पहली बार तेजस्वी यादव राबड़ी आवास से बाहर आए, लेकिन चुप्पी साधे रहे। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। नीतीश कुमार को बधाई देने के बाद सोशल मीडिया पर भी निष्क्रिय हैं। पत्नी और बच्चे दिल्ली रवाना हो गए हैं, और तेजस्वी भी जल्द ही छुट्टियां मनाने जा सकते हैं।

    पत्नी राजश्री के साथ तेजस्वी यादव। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। चुनाव परिणाम के बाद सार्वजनिक रूप से ओझल हुए तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) सोमवार को पहली बार राबड़ी आवास से बाहर निकले। हालांकि, तब भी उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। गाड़ी के भीतर से ही मीडिया से हाथ जोड़कर सरपट हो लिए।

    कोई प्रतिक्रिया नहीं देकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी वे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देने के बाद तेजस्वी के इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर भी कोई गतिविधि नहीं है।

    इससे आभास होता है कि वे अभी न तो पराजय की पीड़ा से उबर पाए हैं और न ही हार की वास्तविक समीक्षा कर पाए हैं। बरहाल, तेजस्वी राबड़ी आवास से अपने सरकारी आवास में चले गए हैं और पत्नी-बच्चे दिल्ली।

    तेजस्वी का बाहर निकलना भी कुछ फ्लांग दूर पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास तक ही था। उनकी टीम के विशेष सदस्य व सलाहकार भी उसी आवास में रहते हैं। उनके साथ राजदार संजय यादव भी थे।

    उधर ,पत्नी राजश्री यादव पुत्री कात्यायनी और पुत्र इराज को लेकर दिल्ली रवाना हो गईं। चर्चा है कि राजश्री अभी कुछ दिन दिल्ली में ही रहेंगी। देर-सबेर तेजस्वी भी छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे।

    दरअसल, 14 नवंबर को आए चुनाव परिणाम ने तेजस्वी की आशा पर तुषारापात कर दिया था। उसके बाद से वे खामोश हो गए। 24 नवंबर को रात के पहले पहर तक उनके एक्स हैंडल या फेसबुक अकाउंट पर कोई पोस्ट नहीं हुआ। एकमात्र अपवाद, 20 नवंबर को शपथ ग्रहण के बाद नवगठित मंत्रिमंडल को औपचारिक बधाई का पोस्ट, रहा।

    हालांकि, इस बीच राजद ने अपने एक्स हैंडल से पांच विधानसभा सीटों के परिणाम का आंकड़ा देते हुए एनडीए की जीत को वोट चोरी का प्रतिफल बताया। इसके अलावा दो-तीन दिन के भीतर हुए आपराधिक मामलों का उल्लेख कर भी राजद ने सुशासन पर अंगुली उठाई है।