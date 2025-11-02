Bihar Election: तेजस्वी का बड़ा दावा, बोले- 18 नवंबर को बनेगी महागठबंधन की सरकार; NDA सरकार को घेरा
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और 18 नवंबर को महागठबंधन सरकार बनेगी। अपराध खत्म करना उनकी सरकार की प्राथमिकता होगी, और अपराधी चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने राज्य में जंगलराज की स्थिति बताई और कहा कि अपराधियों को एनडीए का समर्थन मिला हुआ है।
राज्य ब्यूरो, पटना। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनेगी।
अपराध उन्मूलन हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। अपराधी किसी जाति और धर्म के हों, उनके प्रति नरमी नहीं होगी। सभी अपराधी जेल जाएंगे।
तेजस्वी रविवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जेल भेजने की कार्रवाई 26 नवंबर से 26 जनवरी 2026 के बीच होगी। उसी बीच खरमास भी आता है।
तेजस्वी ने कहा कि राज्य में लगातार जंगलराज की स्थिति बनी हुई है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है, जब अपराध की बड़ी घटनाएं नहीं होती हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस दिन बिहार आते हैं, अपराध की घटनाएं उस दिन भी होती हैं। मोकामा के जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी ने कहा कि अपराधियों को एनडीए समर्थन मिला हुआ है।
विपक्ष के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में वोट मांग रहे हैं। उन्हें फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री बिहार में चाहिए।
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार राज्य के एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देगी। 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार है। इन वर्षों में किसी को नौकरी नहीं मिली। ऐसी हालत में वे बिहार में कैसे किसी को नौकरी और रोजगार देंगे।
