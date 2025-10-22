‘झूठ के सौदागर हैं तेजस्वी, झांसे में नहीं फंसेगी जनता’, जदयू नेता ने बताया लालू परिवार की नीति 

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बुधवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव झूठ के सौदागर हैं। जनता को बरगलाने का उनका कोई भी चुनावी हथकंडा सफल नहीं होने वाला। झांसे में नहीं फंसेगी जनता।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लालू परिवार की नीति हमेशा से लूट-खसोट वाली रही है, लेकिन सत्ता से दूर रहने की बेचैनी उनके सिर पर इस कदर सवार हो गई है कि अब वे लोग जनता को भ्रमित करने की कोशिश में जुटे हैं।

जीविका दीदियों के झूठे हमदर्द बनने का ढोंग लेकिन, बिहारवासी राजद के चाल-चरित्र और चेहरे को जानते हैं। जिनके शासनकाल में सूबे की महिलाएं सत्ता पोषित गुंडों के भय से चौखट से बाहर कदम नहीं रख पाती थीं, आज वही लोग जीविका दीदियों के झूठे हमदर्द बनने का ढोंग कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव को यह ज्ञात होना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता संभालने के ठीक एक वर्ष बाद 2006 में जीविका योजना की शुरुआत की, जिसे 2010 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में लागू किया। इस ऐतिहासिक पहल से अब तक एक करोड़ 35 लाख से अधिक महिलाएं गरीबी और पिछड़ेपन से निकलकर विकास की मुख्यधारा में शामिल हुई हैं, और स्वरोजगार के माध्यम से न सिर्फ अपने परिवार बल्कि राज्य के अर्थतंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।