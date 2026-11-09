तेजस्वी के जन्मदिन पर तेजप्रताप का 'सरप्राइज', छलके लालू-राबड़ी के आंसू; RJD में होगी वापसी?

राज्य ब्यूरो, पटना। दीपावली पर सजावट होनी ही थी, लालू परिवार ने उसे एक दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया। दीपावली के अगले ही दिन (सोमवार) राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की 37वीं जन्मतिथि थी। सौभाग्य से ऐसा संयोग बनता है।

कौटिल्य नगर स्थित सुप्रीमो के निजी आवास की तरह पार्टी के प्रदेश कार्यालय को भी सजाने-संवारने में नेताओं-कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी कसर तेजप्रताप यादव ने पूरी कर दी। रविवार रात ही वे पिता के आवास पहुंच गए। वहां आधी रात तेजस्वी ने केक काटा और तेजप्रताप ने उन्हें लपक कर गले लगा लिया। महीनों बाद दोनों भाइयों के इस मिलन को देख माता-पिता (राबड़ी देवी-लालू प्रसाद) की आंखें छलछला गईं।

जगमग दीयों ने कोने-अंतरे से अंधेरे को छांटा और सजल आंखों ने मन के मैल को। अब चर्चा है कि घर की तरह राजद में भी तेजप्रताप की यथाशीघ्र वापसी हो जाएगी! पिछले वर्ष 25 मई को लालू ने बड़े पुत्र तेजप्रताप को पार्टी के साथ परिवार से भी निष्कासित कर दिया था। कारण, 12 वर्ष पुराने प्रेम प्रसंग को सार्वजनिक कर पारिवारिक और दलीय गरिमा को ठेस पहुंचाना था। हालांकि, उसके बाद मां-बहनों के कुशल-क्षेम के बहाने तेजप्रताप जब-तब राबड़ी आवास (10, सर्कुलर रोड) पहुंच जाते। इस वर्ष जून में वे बीमार राबड़ी का हालचाल जानने पहुंचे थे। तब लालू और तेजस्वी पटना से बाहर थे। उसके बाद से ही तेजप्रताप की वापसी की अटकलें तेज हो गई थीं। अपनी नवगठित पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद तेजप्रताप का राजनीतिक उछाह भी कुछ मद्धिम पड़ गया था।