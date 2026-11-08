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तेजस्वी ने परिवार के साथ मनाई दीपावली, बेटी कात्यायनी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं; तेज प्रताप दिखे अकेले

By Digital Desk Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Sun, 08 Nov 2026 11:36 PM (IST)

तेजस्वी यादव ने पटना में अपने परिवार के साथ दीपावली मनाई, जहां उनकी बेटी कात्यायनी ने भी सभी को शुभकामनाएं ...और पढ़ें

अपने परिवार के साथ तेजस्वी यादव। फोटो X

अपने परिवार के साथ तेजस्वी यादव। फोटो X

HighLights

  1. तेजस्वी यादव ने परिवार संग पटना में उत्साह से दीपावली मनाई।

  2. बेटी कात्यायनी ने अपनी तोतली जुबान में दी दिवाली शुभकामनाएं।

  3. तेज प्रताप यादव ने अकेले गणेश-लक्ष्मी की पूजा कर दीये जलाए।

डिजिटल डेस्क, पटना। दीपावली का त्योहार बिहार में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। राजनितिक हस्तियों ने भी पटाखे और दिये जलाकर खुशियां मनाईं और लोगों को दीवाली की शुभकामनाएं दीं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ नजर आए।

दीपावली के शुभ अवसर पर तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी, बेटा-बेटी, माता-पिता और बहन एक साथ नजर आए। बेटी कात्यायनी फुलझड़ी जलाते हुए काफी क्यूट लग रही थी। उसने अपनी तोतली जुबान से सबको दीवाली की शुभकामनाएं दी। 

Tejashwi Yadav Family

तेजस्वी यादव ने सभी प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि दीपावली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं बल्कि नई शुरुआत, नव संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। 

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नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दीपावली तो उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसदिन उनका जन्म हुआ था। सब मिलजुल कर इस त्योहार को मना रहे हैं, यही हमारी संस्कृति और परंपरा रही है। सबके घर में सुख-समृद्धि आए, यही कामना है। तेजस्वी के साथ उनकी बहन मीसा भारती भी मौजूद थीं। 

तेज प्रताप ने भी मनाई दीपावली 

उधर, लालू यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव दिवाली के अवसर पर अकेले दिखे। उन्होंने भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की। इसके बाद, उन्होंने रोशनी के इस त्योहार को मनाने के लिए मिट्टी के दीये जलाए।

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