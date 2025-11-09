Language
    'स्क्रीनशॉट भेज रहे अधिकारी', तेजस्वी यादव ने बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले लगाए गंभीर आरोप

    By Arun Ashesh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:53 PM (IST)

    Bihar Election 2025: बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की है।

    तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के अधिकारियों से अपील की है कि वे बिना किसी के दबाव में आए काम करें। वर्तमान राज्य सरकार विदा हो रही है।

    अधिकारी संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत ही काम करें। चुनाव प्रचार से लौटे तेजस्वी ने रविवार की शाम फेसबुक लाइव के माध्यम से यह अपील की।

    उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के मतदान के बाद एनडीए खेमे में गमगीन माहौल है। हार के डर से गृहमंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन पर धमकी दे रहे हैं, जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी को बंद कराकर देर रात में अधिकारियों को बुलाते है।

    उन्होंने कहा कि अभी सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के फोन जा रहा है। अधिकारियों को कहा जा रहा है कि महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस दूसरे चरण के मतदान तक रोक कर रखें। महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करें। संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे है।

    तेजस्वी ने कहा कि बदलाव निश्चित है। इसलिए अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें भेज रहे है। बिहार सरकार के ईमानदार अधिकारी बिना दबाव में आए संविधान सम्मत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

    उन्होंने कहा कि दो गुजराती किसी भी तरह बिहार पर कब्जा करना चाहते है। वे बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते है। बिहार की जनता संविधान विरोधी कार्य करने वाले सत्ताधारी नेताओं को कड़ा सबक सिखाने के लिए एक पैर पर खड़ी है।

    गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता हर प्रकार से इनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है।