Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मैं आपसे प्यार करता हूं, आपका सम्मान करता हूं...', तेज प्रताप ने किसे बताया अपने जीवन का सहारा

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी बहन चंदा को जन्मदिन की शुभकामनाएं ...और पढ़ें

    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, पटना। लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव आए दिन चर्चा में रहते हैं। कभी अपने व्लॉग्स तो कभी बाइक राइड को लेकर वह सुर्खियां बटोरते दिखाई देते हैं। वहीं, अब उन्होंने अपनी बहन के जन्मदिन पर इमोशनल पोस्ट लिखा है। अक्सर वह हिंदी में पोस्ट लिखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी भावनाओं को अंग्रेजी में प्रकट किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेज प्रताप यादव ने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो, चंदा दीदी। हो सकता है मैं आपके जीवन का सबसे अच्छा भाई न हूं, लेकिन मुझे यह बात पूरी तरह से पता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, आपका सम्मान करता हूं., और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे पता है कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे पता है कि आप मेरी परवाह करती हैं, भले ही आप इसे जुबान से न कहें।

    Tej

    तेज प्रताप ने आगे लिखा, मुझे जिस बड़ी बहन की जरूरत थी, वह बनने के लिए धन्यवाद। चुपचाप, दृढ़ता से हमेशा मेरे साथ खड़े रहने और मेरा भला चाहने के लिए धन्यवाद। अब मैं यह समझ गया हूं, और मैं शब्दों से परे आभारी हूं।

    उन्होंने आगे लिखा कि आपने मुझे आगे बढ़ने में मदद की है। आपने मेरे व्यक्तित्व के कुछ हिस्सों को आकार दिया है। और इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैं आपसे प्यार करता हूं, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप सिर्फ मेरी बहन नहीं हैं, आप मेरा सहारा हैं।

    Tej pic

    उन्होंने यह भी लिखा कि एक बात मैं पूरी तरह से जानता हूं, जीवन हमें चाहे जो भी दिखाए या हमारे सामने जो भी चुनौतियां पेश करे - उथल-पुथल हो या शांति, संघर्ष हो या सफलता, हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आज और हमेशा।

    तेज प्रताप ने लिखा, मैं हमेशा सही रास्ते पर नहीं चलता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं वापस सही रास्ते पर आ जाऊंगा, तो तुम मेरे साथ होगी। तुम जैसी हो वैसी रहने के लिए धन्यवाद। जन्मदिन मुबारक हो दीदी। ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।