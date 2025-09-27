जनशक्ति जनता दल के पोस्टर में क्यों नहीं थी लालू-रबड़ी की तस्वीर? तेजप्रताप यादव ने खुद दिया जवाब

Language
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:23 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नामक नई पार्टी की घोषणा की है। जारी किए गए पोस्टर में लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें नहीं थीं जिस पर तेज प्रताप ने कहा कि उनके माता-पिता राजद में हैं और उनकी तस्वीरें उनकी पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं हैं।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के नाम का एलान किया। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का जो पोस्टर जारी किया, उसमें तेजप्रताप यादव के पिता और राजद प्रमुख लालू यादव और माता राबड़ी देवी तस्वीर नहीं थी।

    इस पर जवाब देते हुए तेजप्रताप यादव ने कहा कि मेरे माता-पिता एक अलग राजनीतिक दल से हैं, मैं अपनी पार्टी के पोस्टरों पर उनकी तस्वीरें कैसे लगा सकता हूं? वे राजद में हैं। यह मेरी पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा जो पार्टी का नेता होगा उसका फोटो लगेगा।

    उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की डाक बंगला पर होर्डिंग भी लगी हैं, उनमें माता-पिता की तस्वीरें भी नहीं हैं, जबकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं अपने माता-पिता का सम्मान करता हूं, और वे मेरे दिल में हैं। आज होर्डिंग पर तस्वीर लग सकती है और कल हट सकती है। तेजस्वी यादव की होर्डिंग से भी माता-पिता की तस्वीरें गायब हैं, जाकर जयचंद से पूछो।

