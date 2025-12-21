डि‍ज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: राष्‍ट्रीय जनता दल के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष लालू प्रसाद के बड़े पुत्र व जनशक्‍ति‍ जनता दल के अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव को मनरेगा का नाम बदले जाने से कोई आपत्‍त‍ि नहीं है। हिजाब प्रकरण को वे गलत मानते हैं।

पत्रकारों से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि मनरेगा में पहले गांधी जी का नाम था। अब उनकी जगह रामजी का नाम है तो इसमें दिक्‍कत कहां है। गांधी जी को कोई हटा नहीं सकता। वे भी रामजी का नाम लेते थे। जब भगवान का नाम आ गया तो उसमें हम क्‍या बोल सकते हैं। गांधी जी का भी सम्‍मान है और रामजी का भी। नहीं होना चाह‍िए था हिजाब प्रकरण तेज प्रताप ने हिजाब प्रकरण पर कहा कि मुख्‍यमंत्री (नीतीश कुमार) क्‍या क‍िए क्‍या नहीं क‍िए, ये उनका मामला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वैसा नहीं करना चाह‍िए था। इसका विरोध हो रहा है। यह नहीं होना चाह‍िए था।

अपनी पार्टी की रणनीत‍ि पर उन्‍होंने कहा कि सदस्‍यता अभियान चल रहा है। यूपी में प्रदेश अध्‍यक्ष बनाए हैं। अब बंगाल के अलावा केरल में प्रदेश अध्‍यक्ष बनाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी लड़ेंगे। क‍ितनी सीटों पर लड़ेंगे यह तय नहीं किए हैं। पार्टी को राष्‍ट्रीय स्‍तर पर पहुंचाना है। देशभर में पार्टी का परचम लहराएंगे। VB G RAM G Bill राजनीति का नया विषय बन गया है। इसे राष्‍ट्रपत‍ि की मंजूरी म‍िल चुकी है। अब इसके तहत 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने MGNREGA का नाम VB G RAM G रखा है। इसका फुल फॉर्म व‍िकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) है। हवन का समझाया महत्‍व हमेशा चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप ने एक दिन पूर्व हवन करते वीडियो एक्‍स पर पोस्‍ट किया था। उन्‍होंने लि‍खा-हवन में डाली जाने वाली सामग्री अग्नि में पड़कर सर्वत्र व्‍याप्‍त हो जाती है। घर के कोने-कोने में फैल कर क‍िटाणुओं का विनाश करती है।