तेजप्रताप यादव ने किया नामांकन, दादी की फोटो पहुंचे
तेजप्रताप यादव अपनी दादी की तस्वीर के साथ नामांकन करने पहुंचे। उन्होंने अपने माता-पिता लालू यादव और राबड़ी देवी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। नामांकन के दौरान समर्थकों में भारी उत्साह था। तेजप्रताप ने दादी की तस्वीर को अपनी प्रेरणा बताया और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही।
डिजिटल डेस्क, पटना। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव आज महुआ विधानसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे. इस दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान था। तेजप्रताप यादव नामांकन के लिए अपने माता-पिता नहीं बल्कि अपनी दादी मरछिया देवी की तस्वीर लेकर नामांकन केंद्र पर पहुंचे थे।
इस दौरान बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने कहा, "हमारे माता-पिता और दादी सब हमारे साथ हैं। हमारी दादी सर्वोच्च हैं और हमारी गुरु भी... महुआ के लोग हमें बुला रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। जब हमारे पास हमारे गुरु, माता-पिता और दादी का आशीर्वाद होता है, तो आगे कोई चुनौती नहीं होती।"
तेजप्रताप ने नामांकन के लिए जाने के दौरान कहा कि दादी सर्वोपरि हैं, इसलिए दादी का आशीर्वाद साथ लेकर नामांकन करने आए हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके नामांकन के लिए वृंदावन से आए गुरु भी उनके साथ मौजूद हैं. तेजप्रताप ने कहा कि महुआ के लोग उनको पुकार रहे हैं, इसीलिए वह वहां जा रहे हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने महुआ से गुरुवार को नामांकन किया। नामांकन से पूर्व तेज प्रताप ने रोड शो किया। तेज प्रताप अपनी दादी मरछीया देवी की तस्वीर हाथ में लिए खुली वाहन में रोड शो किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे।
तेज प्रताप यादव 2015 में पहली बार महुआ सीट से विधायक बने। हालांकि 2020 में वह समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बने। बीते महीना पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल से महुआ विधानसभा से नामांकन किए हैं।
इस सीट पर राजद ने मुकेश रोशन को प्रत्याशी बनाया है। जबकि एनडीए ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वही जदयू नेत्री डॉक्टर आसमा परवीन निर्दलीय नामांकन की।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि पिछली बार महुआ से चुनाव जीतने के बाद यहां मेडिकल कॉलेज की सौगात दिए थे, इस बार इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। पिछली बार माता-पिता के साथ और इस बार अकेले नामांकन करने आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि महुआ हमारा परिवार है, और हमारी दादी मां का आशीर्वाद है। यह चुनाव जीतने के बाद सदन में महुआ की जनता का समस्या मजबूती से उठाएंगे।
