Tej Pratap Yadav: पूर्व IPS अधिकारी के खिलाफ थाने पहुंचे तेज प्रताप, किस बात से नाराज हुए RJD सुप्रीमो के पुत्र
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के खिलाफ सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई। तेज प्रताप ने आरोप लगाय ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव, पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास के बयान से इतने आहत हो गए कि उन्होंने सचिवालय थाने में शिकायत कर दी है।
उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर शिकायत की जानकारी दी।
उन्होंने लिखा कि पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने अपने यूट्यूब चैनल न्यूज मामा के माध्यम से मेरी छवि धूमिल करने की कोशशि की। इस उद्देश्य से उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अनाप-शनाप, मनगढ़ंत एवं आधारहीन बातें बोली हैं।
तेज प्रताप आगे लिखते हैं, एक पूर्व आइपीएस के द्वारा मेरे निजी एवं परिवार के आंतरिक मुद्दों को लेकर गलत एवं आपत्तिजनक बातों को बोलना बेहद ही दुखद और माफ करने योग्य नहीं है।
तेज प्रताप ने कहा- उद्दंड प्रवृत्ति के अधिकारी हैं
तेज प्रताप ने अमिताभ कुमार दास को उद्दंंड प्रवृत्ति का बताया है। कहा है कि उनके खिलाफ सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी लिखा है ये वही पूर्व आपीएस अमिताभ कुमार दास हैं जिनका नाम शबनम कांड में आया था।
गौरतलब है कि शबनम नाम की एक महिला ने पूर्व आइपीएस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, हालांकि कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया था।
1984 बैच के आइपीएस अधिकारी थे अमिताभ
अमिताभ कुमार 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी रहे हैं। सरकार ने 2018 में उन्हें अनफिट बता जबरन सेवानिवृत्त कर दिया था। यू ट्यूब चैनल के माध्यम से अक्सर उनके बयान आते रहते हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री तक पर कई आरोप लगा चुके हैं।
बता दें कि इस पूर्व आइपीएस अधिकारी ने कुछ दिन पूर्व अपने यूट्यूब चैनल पर तेज प्रताप यादव पर टिप्पणी की थी। कहा था कि सरकार ने उनका आवास छीन लिया है।
हालांकि उनकी दो-दो पत्नियां हैं। किसी के यहां भी वे घरजमाई बनकर रह सकते हैं। समझा जाता है कि इसी बयान से तेज प्रताप यादव नाराज हैं।
पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास द्वारा उसके "News Nama Channel" के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए अनाप -सनाप, मनगढ़ंत एवं आधारहीन बातों को बोला गया है।— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) December 4, 2025
एक पूर्व IPS के द्वारा मेरे निजी एवं परिवार के आंतरिक मुद्दों को लेकर गलत एवं… pic.twitter.com/brhSwE8iQ5
