‘राघोपुर में दो जगह उतरेगा मेरा हेलीकॉप्टर’, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को दी खुली चुनौती

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में इन दिनों भाई बनाम भाई की लड़ाई शुरू हो गई है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार द्वारा महुआ में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के बाद उनके बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और महागठबंधन पर लगातार हमला बोल रहे हैं.

तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि, "राहुल गांधी का काम मोटरसाइकिल चलाना और प्रदूषण फैलाना है। वो पूरी जिदगी मछली पकड़ते रहेंगे। देश अंधकार में डूब जाएगा... 'जलेबी पकाना, मछली पकड़ना, उनको तो रसोईया होना चाहिए था'। वो नेता क्यों बने?..."





#WATCH | Patna, Bihar: Janshakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav says, "Rahul Gandhi's job is to ride a motorcycle and spread pollution. He'll spend his entire life fishing. The country will be plunged into darkness... 'Jalebi chhan'na, machli pakadna, unko toh rasoiya hona… pic.twitter.com/wc8NyNVvlM — ANI (@ANI) November 3, 2025

वहीं तेजस्वी के महुंआ जाने के सवाल पर वो कहते हैं कि "वो (तेजस्वी यादव) कल महुआ गए थे, और वहां स्थानीय विधायक ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन महुआ में वो गरीबों को पीट रहे हैं। मेरा कार्यक्रम राघोपुर में है, और सिर्फ एक नहीं, मेरा हेलीकॉप्टर राघोपुर में दो जगहों पर उतरेगा।"

समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ



