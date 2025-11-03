Language
    ‘राघोपुर में दो जगह उतरेगा मेरा हेलीकॉप्टर’, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को दी खुली चुनौती

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:32 PM (IST)

    बिहार की राजनीति में भाई बनाम भाई की लड़ाई छिड़ गई है। तेजस्वी यादव के महुआ में प्रचार करने से नाराज तेज प्रताप यादव ने महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें रसोइया बनने लायक बताया। तेज प्रताप ने तेजस्वी के महुआ दौरे पर सवाल उठाए और राघोपुर में दो जगह हेलीकॉप्टर उतारने की घोषणा की।

    तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को दी चुनौती

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में इन दिनों भाई बनाम भाई की लड़ाई शुरू हो गई है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार द्वारा महुआ में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के बाद उनके बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और महागठबंधन पर लगातार हमला बोल रहे हैं.

    तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि, "राहुल गांधी का काम मोटरसाइकिल चलाना और प्रदूषण फैलाना है। वो पूरी जिदगी मछली पकड़ते रहेंगे। देश अंधकार में डूब जाएगा... 'जलेबी पकाना, मछली पकड़ना, उनको तो रसोईया होना चाहिए था'। वो नेता क्यों बने?..."


    वहीं तेजस्वी के महुंआ जाने के सवाल पर वो कहते हैं कि "वो (तेजस्वी यादव) कल महुआ गए थे, और वहां स्थानीय विधायक ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन महुआ में वो गरीबों को पीट रहे हैं। मेरा कार्यक्रम राघोपुर में है, और सिर्फ एक नहीं, मेरा हेलीकॉप्टर राघोपुर में दो जगहों पर उतरेगा।"

    समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ