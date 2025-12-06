Language
    छोटे भाई की विदेश यात्रा के बीच बिहार में एक्‍ट‍िव हुए तेज प्रताप यादव, राठाैड़ को सौंपी बड़ी जिम्‍मेदारी

    By Pawan Mishra Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:33 PM (IST)

    जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने जय सिंह राठौड़ को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तेज प्रताप ने राठौड़ को बधाई देते हुए ...और पढ़ें

    तेज प्रताप ने अपने एक्‍स पर साझा की है यह तस्‍वीर।

    पटना, जागरण संवाददाता। Bihar Politics: जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जय सिंह राठौड़ को पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है।

    उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल ने की। इसके बाद तेज प्रताप ने राठौड़ के साथ एक तस्वीर भी साझा की और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि राठौड़ नई जिम्मेदारी को लगन और निष्ठा से निभाते हुए संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

    तेज प्रताप ने कहा कि जनशक्ति जनता दल एक नई ऊर्जा और नई सोच के साथ बिहार में मजबूत राजनीतिक विकल्प बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में एक समर्पित और सक्रिय नेता के रूप में जय सिंह राठौड़ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी।

    वहीं, नव-नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने भी नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ा दायित्व है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, वह संगठन विस्तार, जनसमस्याओं के समाधान और बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे।

    गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव ने परिवार और राजद से दूरी बनने के बाद अपने राजनीतिक सफर को नई दिशा देते हुए जनशक्ति जनता दल की स्थापना की थी। इसी बैनर तले उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से किस्मत आजमाई, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

    हाल ही में तेज प्रताप उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर राजधानी के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई। बहन रोहिणी आचार्य से जुड़े विवाद में भी तेज प्रताप ने खुलकर उनका समर्थन किया था। नई नियुक्ति के साथ पार्टी को बिहार में मजबूत बनाने की तैयारी और तेज होती दिख रही है।