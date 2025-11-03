Language
    'मछली पकड़ने और जलेबी छानने में माहिर, रसोइया बनें नेता नहीं', तेज प्रताप की राहुल गांधी को सलाह

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    राजद नेता तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी को राजनीति छोड़ने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें मछली पकड़ने और जलेबी छानने जैसे कामों में ध्यान देना चाहिए, जिनमें वे बेहतर हैं। तेज प्रताप अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं।

    तेज प्रताप की राहुल गांधी को सलाह

    डिजिटल डेस्क, पटना। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर  कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें राजनेता की बजाय "रसोइया" बनना चाहिए।

    दरअसल तेज प्रताप राहुल गांधी के हालिया बिहार के बेगूसराय दौरे को लेकर अपना बात रख है। जहां राहुल गांधी क्षेत्र के मछुआरों से बातचीत की और मछली पकड़ने के लिए एक तालाब में कूद पड़े। इस पर तंज कसते हुए  तेज प्रताप ने कहा कांग्रेस सांसद का काम मोटरसाइकिल चलाना और प्रदूषण फैलाना है।

    वह नेता क्यों बने?

    तेज प्रताप यादव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, "राहुल गांधी का काम मोटरसाइकिल चलाना और प्रदूषण फैलाना है। वह अपनी पूरी ज़िंदगी मछली पकड़ते हुए बिता देंगे। देश अंधकार में डूब जाएगा। 'जलेबी छानना, मछली पकड़ना, उनको तो रसोईया होना चाहिए था।' वह नेता क्यों बने?"

    बता दें कि रविवार को बेगूसराय दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी स्थानीय मछुआरों के एक समुदाय के साथ मछली पकड़ने की पारंपरिक रस्म में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक तालाब में छलांग लगा दी और हाथों और जाल से मछली पकड़ने की कोशिश की।  

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ 