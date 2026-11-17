डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल के नामकरण पर मचे सियासी घमासान के बीच जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप ने बड़ी डिमांड रख दी है।

उन्होंने पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखने पर आपत्ति जताई और कहा कि इस पुल का नाम उनके पिता लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखा जाए।

उन्होंने कहा कि बिहार की पहचान लालू प्रसाद यादव की वजह से है। वह पूरे देश के एक मास लीडर हैं। बिहार के सभी नेता उन्हीं के बनाए हुए हैं।

तेज प्रताप यादव ने कहा, 'बिहार किनकी वजह से जाना जाता है, यह पूरे देश की जनता अच्छी तरह जानती है। कौन कहां से निकला है, यह भी सब जानते हैं। लालू प्रसाद यादव पूरे देश के जननेता हैं। सभी प्रोडक्ट उन्हीं की फैक्ट्री से निकले हैं। इसलिए मेरी और जनशक्ति जनता दल की यही मांग है कि इस पुल का नाम हमारे पिता के नाम पर रखा जाए।'

तेजस्वी यादव का पुल के नामकरण पर बड़ा खुलासा बता दें कि बिहार सरकार ने दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे।