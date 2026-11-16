नीतीश सेतु पर वाहनों से पहले राजनीतिक दलों की रेस, क्रेडिट के लिए बड़े नेताओं में भिड़ंत

राज्य ब्यूरो, पटना। राजधानी के निकट गंगा पर बने नीतीश सेतु का विधिवत उद्घाटन 21 नवंबर को होगा। बड़े समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे पहले इस सेतु पर एनडीए और राजद के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची है कि इसके निर्माण में किसका बड़ा श्रेय है?

पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली जिले के विदुपुर का यह सेतु करीब पौने 10 किमी लंबा है। संपर्क सड़क को जोड़ दें तो इसकी लंबाई 19.76 किमी है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र राघाेपुर इसके बीच में है।

सेतु बनने से पहले राघोपुर को टापू माना जाता था। एनडीए और खासकर जदयू यह याद दिलाना नहीं भूल रहा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से राघोपुर का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अपने 15 साल के शासनकाल में दोनों राघोपुर को सेतु से जोड़ नहीं पाए।

तेजस्वी यादव ने याद दिलाई अपनी भूमिका मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसी शुक्रवार को जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर इस पुल को समर्पित करने की घोषणा की तो सबने स्वागत किया। विपक्ष के नेता और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने भी विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त करने का प्रयास बताया। तेजस्वी ने कहा, "पुल के नामकरण के माध्यम से भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर समाप्त हो गए हैं। क्योंकि राज्य में जीवित राजनेता के नाम पर किसी आधारभूत संरचना के नामकरण की परिपाटी नहीं है।"